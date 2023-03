Rusi izgubili dvije trećine tenkova T-72? Objavljena nova analiza, Kremlj ih gubi velikom brzinom

Nestašica ruskih tenkova mogla bi biti gora nego što su stručnjaci ranije mislili, a zalihe najbrojnijih tenkova iz hladnog rata T-72 odlaze velikom brzinom, piše Forbes. Naime, korisnik Twittera @partizan_oleg svakodnevno radi na procijenjivanju zaliha ruske vojske, i to na temelju neklasificiranih podataka međunarodnog Instituta za proučavanje mira u Stockholmu, kao i na temelju bloga Oryx koji broji uništenu opremu na temelju fotografija i snimki nastalih tijekom rata.

A da se situacija znatno pogoršava za Kremlj ide u prilog činjenica što je Rusija u rat krenula s oko 2.000 tenkova T-72, dok su procjene Oryxa kako je dosad izgubila njih oko 1,500, uzme li se u obzir da je oko 20% tenkova uništeno bez ikakvog dokaza.

>> VIDEO Dokumentarac "Ukrajina: Godinu dana poslije"

Ranije je ovaj korisnik izračunao i kako Rusi imaju oko 6.900 starih T-72 na raspolaganju, no da je tek trećinu njih moguće ponovno osposobiti. Iako se i ove brojke čine vrlo niskima same po sebi, Kremlju vjerojatno još teže sjeda što je @partizan_oleg rekao kako je zapravo krivo izračunao, a njegovi najnoviji podaci pokazuju kako Rusi zapravo imaju tek oko 1,500 takvih tenkova u zalihama. A njegova analiza bila je vrlo podrobna - izračunao je broj proizvedenih T-72 tenkova u 23 godine, od 1968. i 1991., i počeo od toga oduzimati broj tenkova koje su Sovjeti i Rusi ili izgubili u borbi, ili pak ostavili u inozemstvu.

I tried to sort out Russian T-72 stockpiles with limited sources and many assumptions, and here it is: 1/n https://t.co/X01NYCqFbz