'Bolje mi je u Irskoj raditi nekoliko godina nego doma hrmbati cijeli život'

Vašim odlaskom iz škole Podturen djeca su izgubila dobrog učitelja.” “Sretno Branimire. I ja sam se pripremao za Irsku, a onda je stigao COVID, koji je sve paralizirao”... Dr. sc. Branimiru Bunjcu, saborskom zastupniku čiji je mandat trajao od listopada 2016. do lipnja 2019., na društvenoj mreži stiže poruka za porukom otkako je u utorak na večer objavio video u kojem otkriva da već šest mjeseci živi i radi u – Irskoj. U toj je državi, prema statističkim podacima, od 2001. do prošle godine završilo 8400 građana Hrvatske. Bunjac će ući u statistiku za 2020.

Zašto baš Irska, pitali smo ga u telefonskom razgovoru, i kako to da se nije prije pohvalio da već pola godina živi u toj zemlji?

– Na neki način još sam doma jer sam građanin Europske unije. Imam sva prava kao i u Hrvatskoj, pa nisam u pravom inozemstvu. Irsku sam izabrao jer ovdje ima jako puno Hrvata, a i zato što se ovdje govori engleski. Njemački ne znam, a da znam, otišao bih u Austriju – kaže nam Bunjac, koji je u Hrvatskoj ostavio razmirice s bivšim kolegama iz Živog zida, ali i bračne razmirice i naposljetku razvod od supruge Borke. No, od kredita, o kojima se često pisalo kad je bio zastupnik, nije mogao pobjeći. – Razlozi za odlazak su i financijske prirode. U Hrvatskoj se manje zaradi. U Hrvatskoj se ne može zaraditi mirovina. Možemo mi raditi koliko hoćemo, ali u mirovini ćemo biti sirotinja. Ovdje je minimalna mirovina 800 eura. Više mi se isplati raditi nekoliko godina u Irskoj nego cijeli život hrmbati u Hrvatskoj. O ova priča o kreditima je medijsko pretjerivanje. Moja zadnja imovinska kartica pokazuje da kredita naravno ima, ali otplaćivao sam ih i kad nisam bio u politici, a plaćat ću i sad kad se ne bavim aktivno politikom. Krediti su pri kraju, to je gotova priča, još nekoliko godina i nema ih – veli.

Jedan je upravo otplatio, ostala su još tri, ali i 250.000 kuna potraživanja koje očekuje od povrata nacionalizirane imovine. Što u Irskoj radi kao doktor povijesti? – Radim poslove kao i svaki drugi čovjek. Problem je što moram usavršiti engleski, a ovdje se govori specifičan engleski, kao da iz Splita odeš u Krapinu. Dijalekt me usporava u usavršavanju, ali svaki sam dan sve bolji – izbjegava odgovor.

Jesu li to neki fizički poslovi, pitamo, pa nije valjda da se srami fizičkih poslova. – Ma to su honorarni poslovi... Ne bih ulazio u detalje, ali jako sam zadovoljan. Svi se lijepo ponašaju prema meni i dobro mi je. Hrvata ima na svakom uglu. Ima ih koji su već na položajima, nisu svi šljakeri. Puno ih se probilo, pa rade kao poslovođe, menadžeri, pa čak i privatnici. Ovdje je sve puno lakše. Ne samo da ne postoje javni bilježnici nego nema ni pečata! Pečat ne postoji, sve se rješava online, nema biljega i redova, sve se riješi u 24 sata – hvali irsku birokraciju. A prati li politička događanja u domovini? – Jako žalosno! Hrvatski sabor nema oporbu, svi raspravljaju o Pupovcu. Podsjeća me sve na priču o cvrčku koji je cijelo ljeto pjevao i čekao zimu, da bi zimi shvatio da mu dolazi sigurna smrt. Imamo te neke mjere potpore, turističku sezonu koja to nije, a kad dođe jesen, bit će problema. Ova će Vlada teško odraditi svoj mandat. Uslijedit će vrlo brzo socijalni nemiri i moja je prognoza da će Andrej Plenković izdržati najdulje dvije i pol godine – napominje Bunjac, koji tvrdi da u Irskoj ima posla koliko srce želi. U jednom je trenutku, veli, na stolu imao sedam ponuda za posao. Radi jedan stalni i dva honorarna posla.

U Irskoj ima sva prava, uključujući mirovinsko osiguranje. U Hrvatskoj je radio kao nastavnik povijesti u školi za 9200 kuna neto. Nakon Sabora nije iskoristio pravo na 6+6 plaća. Plaće su u Irskoj, veli, visoke, od 2500 do 3000 ako se čovjek malo bolje potrudi, a minimalac je 1700 eura. Hvali kolege na poslu i šefove, svi su vrlo ljubazni, nitko ne viče i ne prijeti otkazom ili kaznama. No, unatoč svemu, planira se vratiti u Hrvatsku, možda za dvije godine, jer ima “nekih nedovršenih poslova”.