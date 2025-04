Blagdanska košarica nikad skuplja – najskromnija košta 237 eura

Potrošačka košarica i ovoga Uskrsa obara rekorde – i skuplja je 5 do 10% u odnosu na lani, priopćili su jučer iz Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS). Velika većina proizvoda u njihovu je izračunu bila obuhvaćena akcijskim ponudama, kao i lani. Pojedini su artikli bili sniženi i do 60%. No i tako su bili skuplji nego lani, što je samo potvrdilo da je kontinuiran rast cijena i dalje prisutan te da ono što se prije smatralo sniženjima, odnosno uštedom za kućne budžete, "danas služi isključivo za smanjenje percepcije poskupljenja" – kazala je gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Mišić.

Bogatija košarica NHS-a od Velikog petka do Uskrsnog ponedjeljka ove godine iznosi 435,12 eura, što je u odnosu na lanjskih 395,55 eura 10% više; srednja, od 256,47 eura, skuplja je 8% od lanjske (237,47 eura), a skromna, ona od 122,76 eura, 5% (lani 116,60 eura). Tako je bogatija košarica ove godine skuplja 10 posto, srednja osam posto, a skromna pet posto. U bogatijoj su se našle skuplje namirnice koje se tradicionalno konzumiraju za Uskrs kao što su bakalar, teletina, janjetina i kuhana šunka, u srednjoj su jeftiniji oslić, odojak i rolana šunka, dok se u skromnoj nalaze jeftiniji dijelovi svinjetine te najjeftinija vrsta ribe, točnije srdela i sušena lopatica. Isto tako, za juhu su u bogatijoj košarici predviđeni skuplji i kvalitetniji dijelovi junetine, u srednjoj jeftiniji, dok se u skromnoj za tu svrhu nalazi samo kokoš. K tome, skromna košarica ne predviđa proizvode kao što su slatkiši, grickalice i razna pića te podrazumijeva i veći napor pri traženju najjeftinijih namirnica, koje su često niže kvalitete. Cijene su bilježene u velikim trgovačkim lancima i na tržnicama te je pri obradi korištena prosječna cijena za proizvode različitih i istih proizvođača.

Kako bilo, iz sindikata ističu kako će i ove godine mnoge obitelji Uskrs dočekati s povećanom zabrinutošću, nastojeći, unatoč rastu troškova života, zadržati dostojanstvo i obilježiti blagdane u skladu s običajima. Iako službeni podatci pokazuju da inflacija u Hrvatskoj usporava, u ožujku 2025. iznosila je 3,2%, dok cijene hrane i dalje rastu iznad prosjeka i zabilježen je njihov godišnji porast od 4,7%. Hrana je i dalje najznačajniji izdatak u strukturi potrošnje kućanstava te iznosi 27%, dok u kućanstvima s nižim prihodima taj udio doseže visokih 40%, za neke i više. Hrana je postala glavni izvor financijskog pritiska, a Hrvatska je već prešla prosjek EU po razini cijena hrane.

Istraživanjem cijena na terenu zapaženo je kako i dalje postoje velike razlike u cijenama istih namirnica – čak i na istoj lokaciji cijene mogu varirati i do 100%, najčešće zbog razlike u kvaliteti i podrijetlu proizvoda, a osobito su izražene razlike u cijenama voća i povrća, svježeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, kažu iz NHS-a. U iznose košarica nisu uračunati darovi za Uskrs, koji su tradicionalno skromniji nego za Božić, a nisu uračunati ni razni turistički aranžmani u zemlji i inozemstvu.