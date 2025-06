Bizaran pokušaj odvjetnika Ante Nobila da osnuje političku stranku

Cijela priča oko odvjetnika Ante Nobila i njegove tobožnje novoosnovane političke stranke koju je, da stvar bude još tragikomičnija, pretenciozno nazvao Pravi SDP, niti je prava, niti je ozbiljna. Sve što ima veze s time tek je skup bizarnosti od kojih je svaka novootkrivena veća od onih prethodnih. Iako su od objavljenog osnutka stranke prošla dva mjeseca i premda je Nobilo za to vrijeme uoči lokalnih izbora grmio i sipao optužbe na račun tadašnjeg i sadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, tek sad se doznaje da poznati odvjetnik nije bio u stanju obaviti nešto prilično jednostavno – zakazati vrijeme, mjesto i dnevni red, pozvati istomišljenike te se i sam pojaviti. O tome da nisu došli ni mnogi drugi koji su, kao i Nobilo, navedeni u zapisniku s osnivačke skupštine, sad se već dosta zna. Padaju i optužbe za krivotvorenje potpisa i proglašava se gašenje stranke koja je i nastala fantomski. Da čovjek ne povjeruje kako se takvo što može dogoditi poznatom odvjetniku koji bi proceduru poput osnivanja stranke trebao imati u malom prstu. Stoga se logično nameće pitanje zašto si je Nobilo dozvolio ovakvu blamažu.

– U tu raspravu neću ulaziti. No sad vidimo da je sve to bilo lažno i izmišljeno kako bi se stvorio dojam da je gradonačelnik Zagreba upleten u cijeli niz kriminalnih radnji, a nije bilo nijednog dokaza za to. Sve te prijetnje sad više nisu relevantne jer je Tomašević dobio izbore i sad se otkriva da su sve te laži imale samo jedan cilj – u izbornoj kampanji umanjiti šanse gradskoj vlasti da dobije drugi mandat – kazao nam je politolog Ivan Rimac. Je li Nobilo nekome nešto ostao dužan pa je bio prisiljen učiniti to, pitamo ga. – To ne mogu komentirati, ali ovo što je učinio ne služi mu na čast. Nakon takve odvjetničke karijere netko si zaista ne bi smio dopustiti da se ovako izloži u javnosti – uzvratio je Rimac. Upitan bi li se istragom u sve trebao uključiti glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, Rimac odgovara: – To bi se moglo procesuirati, no hoće li, ne znam. Za laži u medijima zasad se ne pokreću veće istrage.

