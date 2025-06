Nobilo gasi svoju stranku, na čijem osnivanju nije ni bio

Iako je od vijesti da je odvjetnik Anto Nobilo 1. travnja osnovao novu političku stranku, nazvanu Pravi SDP, prošlo više od dva mjeseca, tek se sad otkriva da je posrijedi nešto prilično upitno i sumnjivo. Naime, nakon što je GONG prekjučer objavio zapisnik s osnivačke skupštine stranke, prema kojem je na toj skupštini Nobilo izabran za predsjednika Pravog SDP-a, a kao članovi predsjedništva, verifikacijske komisije i ovjeritelja zapisnika navedeni su Bogdan Rodić, Neven Saks, Ivan Majdak, Stjepan Zorman, Robert Bregeš, Luka Tomovski, Anđelko Petric i Vedran Ivaniš, a neki od njih su bivši SDP-ovci, kao i profesor radnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu te bivši čelnik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac – sad je uslijedio neočekivan obrat jer neki od navedenih tvrde da s tom osnivačkom skupštinom nemaju nikakve veze. Odnosno, da na njoj nisu bili. Petric i Zorman to su potvrdili Indexu pitajući se radi li se možda o krađi identiteta, odnosno krivotvorenju potpisa.

Budući da je u tom zapisniku Viktor Gotovac bio naveden kao predsjednik radnog predsjedništva Pravog SDP-a, jučer smo ga nazvali i pitali što on kaže, je li on bio na toj osnivačkoj skupštini. – Ne bih htio ništa komentirati. Nisam to htio činiti ni na dan javne objave toga zapisnika, ne bih to htio činiti ni sad. Ne razmišlja mi se o tome. Ne želim imati nikakve veze s tom pričom – kratko nam je uzvratio Gotovac, iz čijih se riječi da naslutiti da vjerojatno ni on nije bio ni na kakvoj osnivačkoj skupštini nove stranke.

Kada smo ga dodatno upitali radi li se tu o nekom podmetanju Nobilu ili njemu i tko bi eventualno imao interes to činiti, i to je odbio komentirati. Samo je dodao da mu se dan kada je zapisnik objavljen “ogadio”.A da stvar bude još nejasnija, na spornoj osnivačkoj skupštini nije bio ni sam Nobilo. Zbog svega sumnjivog što isplivava na površinu, Nobilo je, kako je rekao Indexu, dao ugasiti Pravi SDP, uz tvrdnju da je politika za njega “završena priča”.

