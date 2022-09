Bivši gradonačelnik Petrinje izašao iz pritvora i oglasio se na Facebooku: 'Nije me ubilo, ali me ojačalo'

Bivši gradonačelnik Petrinje i saborski zastupnik Reformista Darinko Dumbović pušten je iz istražnog zatvora gdje je završio 14. lipnja ove godine pod sumnjom na počinjenje kaznenih djela nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju.

Optužnicom ga se tereti da je, u razdoblju od listopada 2019. do svibnja 2021. godine kao gradonačelnik Grada Petrinje protuzakonito osigurao dodjelu poslova trgovačkom društvu kojemu je stvarni voditelj poslovanja bio sin bivšeg gradonačelnika, u vrijednosti od najmanje 9.167.944,68 kuna. Investitor radova bio je Grad Petrinja.

"Moj klijent je pušten iz pritvora 26. kolovoza nakon što su ispitani svi svjedoci. Inače, oni su ispitani puževim korakom. Za usporedbu, u slučaju bivšeg ministra Tolušića EU tužiteljstvo je ispitalo 17 svjedoka za tri tjedna, a našem je bilo potrebno dva i pol mjeseca za 22 svjedoka", rekao nam je odvjetnik Darinka Dumbovića Dražen Ivanić.

Uz oca i sina Dumbović zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke u istražnom zatvoru završili su i poduzetnici Dejan Dobrečević, Zlatko Zagorac i Goran Norković, no svi su oni, osim bivšeg gradonačelnika, ranije izašli iz pritvora. Povodom izlaska na slobodu danas se Darinko Dumbović oglasio i na svom Facebooku.

Foto: Screenshot

"Nije me ubilo, ali me ojačalo! Ponovo u svom domu i gradu. Hvala svim pravim i istinskim prijateljima koji su pitali za mene i pozdravljali me. Lijep je osjećaj znati da još ima i takvih. A istina uvijek nađe svoj put, u to sam duboko uvjeren!…Teška misija, ali često se sjetim Polančeca kada je za istinu rekao da je voda duboka", napisao je D. Dumbović.