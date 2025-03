Bivši austrijski ministar financija Grasser proglašen krivim i mora 4 godine u zatvor. Evo zašto

Nakon dugih 16 godina procesuiranja, Vrhovni sud Republike Austrije (OGH), kao najviša pravosudna instanca potvrdio je u utorak prvostupanjsku presudu glavnim optuženicima u “aferi Buwog” (opp. privatizacija društvenih stanova) i odredio zatvorsku kaznu od četiri godine bivšem austrijskom ministru financija Karl-Heinz Grasseru, a suoptuženiku, njegovom vjenčanom kumu Walteru Meischbergeru tri i pol godine zatvora.

Kako izvještavaju u utorak cijeli dan austrijski mediji, peteročlano sudsko vijeće proglasilo je Grassera, supruga nasljednice Swarovski carstva, Fione Swarovski, krivim zbog zlouporabe položaja i primanje mita i sada mora u zatvor na nekoliko godina. Nakon presude, Grasser je pri izlasku iz sudnice novinarima rekao: “Bio sam uvjeren da ću danas biti oslobođen. Znam da je ovo kriva odluka”. Komentirajući sudsku presudu bivši austrijski ministar financija govorio je o “masovnoj povredi ljudskih prava i njegova života”, najavivši žalbu Europskom sudu za ljudska prava (ECHR). “Duboko sam uvjeren u to, da ću ostvariti moja prava, barem na europskoj razini”, istakao je Grasser dodavši: “Posve sam uvjeren, da su me suci očito htjeli osuditi pod svaku cijenu. Držim da je ova presuda nepravedna i prema mom uvjerenju, pravno neodrživa. Ona predstavlja ozbiljno kršenje svega što za mene znači pravo i pravda.“

“Nisam kriv, i nastaviti ću i dalje moju 16-godišnju borbu da to dokažem”, poručio je vidno ogorčen bivši austrijski ministar financija, koji je prvotno bio član Haiderove Slobodarske stranke (FPÖ), a potom je prešao u Schüsselovu Narodnu stranku (ÖVP), koja je koalirala s FPÖ-om, a Grasser je postao ministar financija.

O čemu se zapravo radi u “slučaju Buwog? I o što se je to kazneno ogriješio Grasser? Grasser i još dvojica suoptuženika optuženi su da su manipulirali prodajom oko 60.000 državnih stanova 2004. godine (ukupna prodajna cijena: 961 milijun eura) i za to primili milijunsku proviziju. Još 2020. godine, Grasser je od strane Zemaljskog kaznenog suda u Beču osuđen na osam godina zatvora zbog zlouporabe položaja i primanja mita kao državni dužnosnik. Sada je Vrhovni sud potvrdio prvostupanjsku presudu, ali mu je kaznu smanjio za polovicu, odnosno na četiri godine. Grasser je rekao kako ne prihvaća odluku suda i nastavlja pravnu borbu na europskoj razini. Naime, na današnju odluku Vrhovnog suda Grasser se ne može žaliti. Ona je konačna. Jedina mogućnost žalbe je Europskom sudu za ljudska prava, koja ne odgađa da Grasser, suprug nasljednice Swarovski kristalnog carstva, Fione Swarovski, mora uskoro u zatvor na odsluženje izrečene četverogodišnje kazne.

Iako su Grasseru i Meischbergeru kazne koje je izrekao Vrhovni sud značajno smanjenje u odnosu na prvostupanjsku odluku, one i dalje prelaze granicu od tri godine, koja bi dopuštala uvjetnu ili djelomično uvjetnu blagu kaznu. To znači, da iz sadašnje perspektive, i Grasser i Meischberger u načelu moraju odslužiti izrečene kazne. S izdržavanjem kazne moraju započeti u roku mjesec dana od pravomoćnosti presude. Kako navode austrijski mediji, Grasser će još Uskrs moći proslaviti u krugu svoje obitelji. Austrijski zakon predviđa i mogućnost odgode izvršenja kazne zbog nesposobnosti za izvršenje. Bolest ili ozljeda te bilo koje drugo fizičko ili psihičko stanje imaju odgodni učinak, pri čemu se odgoda primjenjuje samo “dok to stanje ne prestane”. Kazna zatvora duža od 18 mjeseci mora se u Austriji, u načelu izdržavati u kaznenoj ustanovi. Dok se ne utvrdi u kojoj, moguće je da dotična osoba započne izdržavanje kazne u sudskom zatvoru.

Nakon šest tjedana Ministarstvo pravosuđa odnosno Glavna uprava za austrijske zatvore mora u propisanom postupku odrediti u kojoj će kaznenoj ustanovi osuđenik izdržavati kaznu. Najčešće je to u blizini mjesta stanovanja. Budući da Grasser ima prebivalište u Tirolu, najvjerojatnija opcija je zatvor u Innsbrucku. Ono što mnogi pravni i ustavni stručnjaci prebacuju austrijskom pravosuđu je neučinkovitost. Uz opasku kako je gotovo za nepovjerovati da je bivši ministar financija Karl-Heinz Grasser morao na presudu čekati čak 16 godina. I konstataciju kako očito ni Austrija više nije, ono što je nekad bila!