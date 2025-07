Bivši američki predsjednik iznenadio Mali Lošinj: Prošetao rivom uz oduševljenje mještana

Jedna od globalno poznatih ličnosti današnjice, bivši američki predsjednik Bill Clinton, jučer je prošetao ulicama Malog Lošinja, izazvavši veliko zanimanje lokalnog stanovništva. Iako su mnogi uživali u popodnevnoj kavi na terasama, nitko nije očekivao da će ugledati dvostrukog predsjednika SAD-a (1993.–2001.) kako šeta Rivom i obalom Priko u društvu svoje obitelji i pratnje u civilu, piše Novi List. Zaštitu od sunca pružala mu je kapa s motivima Olimpijskih igara u Los Angelesu, koje će se održati za tri godine.

Reakcije mještana bile su različite – od velikog oduševljenja do diskretnog promatranja, no svi su bacili barem jedan pogled na poznatu ličnost. Clinton, koji je svojom političkom karijerom obilježio devedesete godine kao dvostruko izabrani predsjednik Demokratske stranke, danas se povukao iz aktivne politike, no i dalje je angažiran u diplomatskim aktivnostima i podršci svojim nasljednicima u SAD-u.