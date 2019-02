Bivši policajac pušten iz zatvora pa davio kćer, bacao je po ulici i glavom nabijao u zid

Bivši policajac uvjetno je pušten iz zatvora kako bi bio s djecom dok je njihova majka u bolnici na operaciji tumora.

No, pretukao je 14-godišnju kćer, davio je, bacao je po ulici i glavom nabijao u zid, piše 24 sata.

- Cijelo to vrijeme njezin je sedmogodišnji brat, dječak s autizmom, vrištao i plakao od užasa, ispričala je majka djece, Edina D. F. (42) iz bolničke postelje u Kliničkoj bolnici Merkur.

Edina je prije nekoliko dana imala tešku ginekološku operaciju tumora, a proteklih dvije godine njezin bivši suprug Suad F.,služi u gospićkom zatvoru kaznu jer je prijetio ubojstvom tetama u vrtiću koji pohađa njihov sin. Prije toga, kaže Edina, ovaj bivši policajac bio je u zatvoru zbog obiteljskog zlostavljanja.

Kada je saznala da mora na operaciju, kaže ova žena, nadležni centar za socijalnu skrb predložio je da se zatraži uvjetno otpuštanje oca iz zatvora i da on čuva djecu dok je majka u bolnici. I prije toga, kaže Edina, on je imao pravo viđati djecu i ona ih je vodila jednom mjesečno u zatvor ocu u posjetu. Nije se protivila toj odluci Centra jer je Suad uvijek zlostavljao samo nju, ne i djecu pa je vjerovala da će biti prema njima dobar.

No, kada je shvatila da je pijan i s djecom, zvala je policiju, ali je nisu, tvrdi, ozbiljno shvaćali. Operirana, napustila je je iz bolničkog kreveta krenula put svoje kuće u zagrebačkom Petruševcu. Stigla je kad i policija, iza 18 sati. Djecu je od nasilnog oca, do dolaska policije, us voju kuću sklonila jedna susjeda, a 14-godišnja djevojčica je zbog ozljeda hospitalizirana u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, a pijanog Suada policija je privela i odvela u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče.

