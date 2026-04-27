Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODBACILA TVRDNJE

Grabar Kitarović o kritikama Zorana Milanovića: 'To je jedna od rijetkih inicijativa...'

KATAR 2022 - Kolinda Grabar Kitarović u Louis Vuitton košulji sa šahovnicom na utakmici Brazila i Švicarske
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
27.04.2026.
u 18:27

Kolinda Grabar Kitarović je tijekom obraćanja govorila i o razvoju Inicijative triju mora, naglasivši kako je projekt kroz godine prerastao početnu ideju i donio konkretne rezultate, osobito u području infrastrukture i povezivanja država srednje Europe

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sudjelovala je u ponedjeljak na samitu o Zapadnom Balkanu u Ljubljani, gdje se osvrnula na nedavni atentat na američkog predsjednika Donald Trump. Kako je istaknula, vijest ju je zatekla po dolasku u Europu iz Sjedinjenih Američkih Država, javlja RTL.

'To sam saznala kad sam sletjela u Europu i to u potpunosti osuđujem. Nasilje nije odgovor na bilo koje ponašanje, političku krizu ili stavove s kojima se ne slažemo. Uvijek ga treba osuditi i borba u demokratskim prostorima mora koristiti poluge demokracije i političkih institucija', poručila je.

Tijekom obraćanja govorila je i o razvoju Inicijative triju mora, naglasivši kako je projekt kroz godine prerastao početnu ideju i donio konkretne rezultate, osobito u području infrastrukture i povezivanja država srednje Europe. 'Kad pogledam 10 godina unatrag, zadovoljna sam koliko je inicijativa stasala od ideje koja je rezultirala poslovnim forumom i investicijskim fondom. Postigli smo ono što smo htjeli - to su konkretni projekti u području energetske i prometne infrastrukture te na području digitalizacije. Poanta je bila osnažiti prostor srednje Europe koji je doista prostor gdje se testira sigurnost i kohezija cijele EU', istaknula je.

Podsjetila je i na temeljni cilj inicijative - bolje povezivanje sjevera i juga Europe, što je, kako kaže, dugo bilo zanemareno u odnosu na pravac istok-zapad. 'Nakon završetka hladnog rata povezivao se istok i zapad, ali sjever i jug je bio nepovezan i energetski infrastrukturno i to su ti ciljevi', dodala je.

Upitana da komentira kritike predsjednika Zorana Milanovića, koji je inicijativu ranije ocijenio nepotrebnom i birokratskom, Grabar Kitarović odbacila je takve tvrdnje. 'Ona je preživjela mnoge političke promjene, ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. Birokracija? To je jedna od rijetkih inicijativa koja nema birokracije i tajništva.', odgovorila je.

Na kraju se osvrnula i na okolnosti u kojima je inicijativa nastala, podsjetivši da je pokrenuta 2015. godine, u vrijeme početka hibridnog rata u Ukrajini, te da se njezina geopolitička važnost s godinama dodatno potvrdila. 'U to vrijeme nije se moglo predvidjeti da će doći do ovako velikog rata u Europi i zato srednja Europa mora učvrstiti svoju logistiku, i prometnu i energetsku i digitalnu infrastrukturu.', zaključila je.
Ključne riječi
Zoran Milanović Kolinda Grabar Kitarović Inicijativa triju mora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!