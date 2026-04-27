Grabar Kitarović o kritikama Zorana Milanovića: 'To je jedna od rijetkih inicijativa...'

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sudjelovala je u ponedjeljak na samitu o Zapadnom Balkanu u Ljubljani, gdje se osvrnula na nedavni atentat na američkog predsjednika Donald Trump. Kako je istaknula, vijest ju je zatekla po dolasku u Europu iz Sjedinjenih Američkih Država, javlja RTL.

'To sam saznala kad sam sletjela u Europu i to u potpunosti osuđujem. Nasilje nije odgovor na bilo koje ponašanje, političku krizu ili stavove s kojima se ne slažemo. Uvijek ga treba osuditi i borba u demokratskim prostorima mora koristiti poluge demokracije i političkih institucija', poručila je.

Tijekom obraćanja govorila je i o razvoju Inicijative triju mora, naglasivši kako je projekt kroz godine prerastao početnu ideju i donio konkretne rezultate, osobito u području infrastrukture i povezivanja država srednje Europe. 'Kad pogledam 10 godina unatrag, zadovoljna sam koliko je inicijativa stasala od ideje koja je rezultirala poslovnim forumom i investicijskim fondom. Postigli smo ono što smo htjeli - to su konkretni projekti u području energetske i prometne infrastrukture te na području digitalizacije. Poanta je bila osnažiti prostor srednje Europe koji je doista prostor gdje se testira sigurnost i kohezija cijele EU', istaknula je.

Podsjetila je i na temeljni cilj inicijative - bolje povezivanje sjevera i juga Europe, što je, kako kaže, dugo bilo zanemareno u odnosu na pravac istok-zapad. 'Nakon završetka hladnog rata povezivao se istok i zapad, ali sjever i jug je bio nepovezan i energetski infrastrukturno i to su ti ciljevi', dodala je.

Upitana da komentira kritike predsjednika Zorana Milanovića, koji je inicijativu ranije ocijenio nepotrebnom i birokratskom, Grabar Kitarović odbacila je takve tvrdnje. 'Ona je preživjela mnoge političke promjene, ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. Birokracija? To je jedna od rijetkih inicijativa koja nema birokracije i tajništva.', odgovorila je.

Na kraju se osvrnula i na okolnosti u kojima je inicijativa nastala, podsjetivši da je pokrenuta 2015. godine, u vrijeme početka hibridnog rata u Ukrajini, te da se njezina geopolitička važnost s godinama dodatno potvrdila. 'U to vrijeme nije se moglo predvidjeti da će doći do ovako velikog rata u Europi i zato srednja Europa mora učvrstiti svoju logistiku, i prometnu i energetsku i digitalnu infrastrukturu.', zaključila je.