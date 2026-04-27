Benčić napala HDZ, oni joj poručili: 'To ponudi Tomaševiću ili udruzi koja se bavi programom 'fućkaj dok radiš''

Oporbeni zastupnici u ponedjeljak su, raspravljajući izmjene Zakona o porezu na PDV kojim bi se Vladi omogućilo da Uredbom smanjuje stopu PDV-a na naftne derivate isključivo u slučaju eskalacije sukoba na Bliskom istoku, problematizirala prebacivanje ovlasti odlučivanja sa Sabora na Vladu.

"Smatram ovo dobrim i podržavam jer Vlada u izvanrednim okolnostima mora imati instrument da smiri tržište, pogotovo kada se na svjetskim tržištima događa ovakav poremećaj, no ovim izmjenama mogu se otvoriti brojna pravna pitanja", ustvrdio je Boris Lalovac u ime Kluba SDP-a, govoreći o izmjenama Zakona vezanima uz tzv. 'plivajući' PDV.

Izmjenom Zakona o PDV-u Vladi bi bilo omogućeno da Uredbom, a ne stalnim upućivanjem predmetnog zakona u saborsku proceduru, potencijalno smanjuje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, no do primjene te mjere bi došlo isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i posljedično još snažnijeg rasta cijena energenata i to na ograničeno vrijeme.

Oporbeni zastupnici podržavaju intenciju snižavanja stope PDV-a na gorivo s obzirom na to da se sa smanjivanjem trošarina na dizel došlo do maksimuma, no ne slažu se s time da Vlada to regulira samostalno Uredbom. Problematizirali su i što se u predloženim izmjenama ne definira koje su to posebne okolnosti niti kriteriji zbog kojih bi se ova izvanredna mjera aktivirala. Je li to cijena barela nafte 150 ili 200 dolara, pitaju te dodaju kako nije navedeno niti koliko bi Uredba bila na snazi.

"Uredba će imati ograničeno vrijeme, ali nitko ne zna koliko će to biti dok je, primjerice, Španjolska rekla da će biti ograničena na vrijeme od ožujka do lipnja. Što se tiče posebnih okolnosti, ovdje se Vlada poziva na opći porezni zakon, koji se odnosi na poduzetnike, donesen za vrijeme COVID-a, a ne na državu. Nadalje, mi imamo jednu od najnižih cijena goriva, najniže trošarine i kako onda pravno na razini EU obrazložiti da su se u Hrvatskoj dogodile baš posebne okolnosti, a cijena goriva je 40 posto jeftinija nego u Njemačkoj? Podržavam, ali navodim kako se mogu otvoriti pravne nesigurnosti", rekao je Lalovac.

Sandra Benčić (Klub Možemo!) ocijenila je kako je intervencija države u snižavanje stope PDV-a bitna za poljoprivrednike jer je to jedina mogućnost da im se snizi cijena energenata potrebnih za proljetnu sjetvu. Svi želimo da su energenti našim građanima jeftiniji, no problem je vama dati ovlast, poručila je vladajućima.

"Imali ste 25 milijardi eura za povećanje energetske samodostatnosti, zelenu tranziciju, rješavanje prehrambene nesamodostatnosti, povećanje konkurentnosti, izvoza... Plenkovićeva inflacija je obilježena činjenicom da ste stvorili ekonomski model koji ju generira, koji ne proizvodi, koji Hrvatsku čini ovisnijom, generira radna mjesta koja traže isključivo jeftinu radnu snagu... To je sukus vaših 10 godina i sada od nas tražite da prebacimo parlamentarnu ovlast na tu istu Vladu", rekla je.

Svojim izlaganjem izazvala je dizanje niza pločica zbog povrede Poslovnika. "Prije dvije godine bili su izbori, kandidatkinja za premijerku bila je Benčić, koju je Plenković uvjerljivo pobijedio i narod pokazao da želi njegov program, a u Zagrebu to je bilo još uvjerljive. Ono što ona nama nudi, neka ponudi svome Tomaševiću ili udruzi koja se bavi programom 'fućkaj dok radiš'", odgovorio joj je Josip Borić (HDZ).

Nije uvjerljivo pobijedio (Andrej) Plenković, jer da jest ne bi morao kupovati žetone svakih 15, 20 dana, jedini koji je uvjerljivo pobijedio je Zoran Milanović, uzvratio je SDP-ov Saša Đujić. "Ne možete se pomiriti da ste najdulja oporba na području Europe i to ćete biti još dugo. A interesantno je kako ne spominjete Sinišu, samo Zorana", izjavio je Nikola Mažar (HDZ).

HDZ-ova Majda Burić istaknula je kako se u cijeloj Hrvatskoj stopa siromaštva smanjuje te da jedino raste u Zagrebu, zahvaljujući sljedbi Možemo!, a njezin stranački kolega Marko Pavić naglasio kako su se, zahvaljujući ovoj Vladi, zadnjih 10 godina plaće i mirovine "uduplale".

"Grad Zagreb je među 15 regija u EU s najmanjom stopom rizika od siromaštva. U Karlovcu, gdje je HDZ na vlasti, porez je, istina, smanjen, no komunalna naknada rasla je za 21 posto, usluge vodoopskrbe za 30 posto, cijena zbrinjavanja otpada će rasti za 77 posto, a parkinga za 27 posto", naveli su zastupnici Možemo!.

Ivica Ledenko (Klub Mosta) ustvrdio je da je plivajući PDV zapravo priča o inflaciji i standardu hrvatskih građana. "Vlada najprije kroz uvećanu cijenu usluge i proizvoda ubire nominalno veću sumu novca od PDV-a i onda ga zaštitnički vraća kroz vatrogasne mjere građanima. To je ovaj zakon u svojoj suštini, politička odluka u kojoj vam uzimaju iz lijevog džepa da bi vam vratili u desni, samo uzmu 100, a vrate 10", kazao je.

Smatra da će građanima biti nešto lakše, za razliku od privrednika i onih koji pružaju usluge i stvaraju proizvode, jer je za njih PDV prolazna stavka i morat će posegnuti za povećanjem cijena da bi opstali, a to, istaknuo je, znači dodatnu inflaciju. Marijana Puljak (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) smatra da ovo nije instrument za zaštitu građana nego instrument diskrecijske vlasti bez jasnih kriterija, a u politici, ističe, diskrecijska vlast bez kriterija uvijek završi korištena šire nego što je bila namijenjena. Zakon obećava jeftinije gorivo, ali ne daje nikakvu garanciju da će se to obećanje ispuniti, kazala je.

"Nema praga cijene nafte koji aktivira mjeru, ne obvezuje prodavače da sniženje prenesu na potrošače, ne štiti prijevoznike koji su navođeni kao glavni razlog za hitnost, ne sadrži fiskalnu procjenu, nema maksimalnog trajanja Uredbe, nema obveze da Vlada o primjeni izvijesti Sabor, a vrednovanje zakona predviđeno je tek za tri godine. Zakon ostaje trajno u pravnom sustavu, bez datuma isteka, bez automatskog gašenja ovlasti", navela je.

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) podsjetio je da su posljednji put kada su se predlagali zakoni slični ovome u Hrvatskoj u roku od samo nekoliko mjeseci održani parlamentarni izbori. Ovim izmjenama zakona, naglasio je, sada im nude vrlo sličnu priču i predlažu Saboru da prepusti Vladi diskrecijsko odlučivanje o proglašenju 'posebnih okolnosti' u kojima će se u cijelosti razvlastiti Sabor, a na njegovo mjesto stupiti Vlada.

"Pojam posebnih okolnosti skrojen je za potrebe upravljanja COVID krizom i to je bio način na koji ste bez potrebne odluke Sabora de facto i de iure proglasili izvanredno stanje u državi. Tada ste uz asistenciju Ustavnog suda učinkovito izbjegli primjenu ustavnih odredbi o proglašenju i učincima 'izvanrednog stanja' i godinama ste vedrili i oblačili donošenjem odluka na svakodnevnoj osnovi, od kojih su se mnoge naknadno pokazale potpuno pogrešne ili promašene", ocijenio je.

I on traži odgovore koje su to točno 'posebne okolnosti' i koja bi granica cijene barela nafte na relevantnom tržištu trebala biti nakon koje se nedvosmisleno proglašavaju 'posebne okolnosti'. Anton Kliman (Klub HDZ-a) ustvrdio je kako je Vlada opet pokazala zrelost i dobar 'tajming' za donošenje ovog Zakona, kao što je pokazala prilikom donošenja odluka Uredbom kada je snizila trošarine na gorivo. "Treba uzeti u obzir da je ovo nevjerojatna situacija koja nije bila zabilježena od naftne krize 70-ih godina, ovo je dodatni alat i dobra priprema za sve ono što bi nas moglo čekati, za ne daj Bože. Tu je i naš zahtjev da se uđe i u europski dio trošarina kako bi mogli i tu intervenirati da bi olakšali i poslovanje i život hrvatskih građana", rekao je.