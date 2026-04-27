Iran ponudio Americi otvaranje Hormuza, ali pod dva uvjeta

Iran je rekao da će prekinuti svoju kontrolu nad Hormuškim tjesnacem pod dva uvjeta. Jedan je da SAD prestane s blokadom, a drugi je završetak rata, prenosi AP. Također su predložili da se rasprave o širem pitanju nuklearnog programa održe u kasnijoj fazi pregovora, rekla su danas dvojica regionalnih dužnosnika. Ponudu su Amerikancima prenijeli pakistanski diplomati. Međutim, malo je vjerojatno da će američki predsjednik Donald Trump prihvatiti takav prijedlog, koji bi ostavio neriješenima nesuglasice koje su 28. veljače dovele do rata između SAD-a i Izraela s jedne te Irana s druge strane.

Unatoč krhkom primirju, Washington i Teheran ostaju u svojevrsnoj pat-poziciji oko Hormuški tjesnac, kroz koji u normalnim okolnostima prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i plinom. Američka blokada osmišljena je kako bi ograničila iranski izvoz nafte i time smanjila ključne prihode zemlje, ali i potencijalno prisilila Iran na smanjenje proizvodnje zbog nedostatka skladišnih kapaciteta. S druge strane, iransko zatvaranje tjesnaca stvara pritisak na Trumpa zbog rasta cijena energenata uoči važnih izbora, ali i na njegove saveznike u Zaljevu koji ovise o tom pravcu za izvoz.

Posljedice blokade osjećaju se globalno – rastu cijene gnojiva, hrane i drugih osnovnih dobara. Prema navodima dvojice anonimnih dužnosnika, prijedlog o kojem se raspravljalo tijekom vikenda između iranskih i pakistanskih predstavnika predviđa odgodu pregovora o iranskom nuklearnom programu. Upravo je sprječavanje razvoja nuklearnog oružja jedan od glavnih razloga koje je Trump naveo kao opravdanje za rat. Sve se to događa u trenutku kada iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči boravi u Rusiji, dugogodišnjem savezniku Teherana. Nije jasno kakvu bi konkretnu pomoć Vladimir Putin mogao ponuditi, no on je pohvalio iranski narod i poručio da će Rusija učiniti sve kako bi pridonijela miru na Bliskom istoku.

Sposobnost Irana da blokira promet kroz Hormuški tjesnac pokazala se jednom od njegovih ključnih strateških prednosti u sukobu, koji se često svodi na iscrpljivanje protivnika. Od početka rata cijene nafte kontinuirano rastu, dok tankeri ostaju zaglavljeni u Perzijskom zaljevu bez sigurnog prolaza prema globalnim tržištima.

Primirje između SAD-a i Irana, dogovoreno 7. travnja, Trump je prošlog tjedna produžio na neodređeno vrijeme, čime su borbe uglavnom zaustavljene. Ipak, trajno rješenje sukoba u kojem su poginule tisuće ljudi i dalje je daleko. Aragči je u Sankt Peterburgu razgovarao s Putinom, naglasivši kako je riječ o prilici za konzultacije s ruskim partnerima o daljnjem razvoju situacije.

U međuvremenu, Pakistan je pokušao obnoviti pregovore između Irana i SAD-a, no Trump je otkazao dolazak svojih izaslanika i predložio telefonske razgovore. Tijekom vikenda, Aragči je posjetio Pakistan i Oman te razgovarao s kolegama iz Katara i Saudijske Arabije.

Trump je pritom izjavio da je Iran poslao “znatno bolji” prijedlog, iako nije iznio detalje. Ponovio je da je ključni uvjet da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Teheran i dalje tvrdi da je njegov program isključivo miroljubiv, dok Washington zahtijeva odricanje od zaliha visoko obogaćenog urana koje bi se, u slučaju političke odluke, mogle iskoristiti za izradu nuklearne bombe.