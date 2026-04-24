Upadao u kuće stranaca, pokrao im namještaj, a zatim krivotvorio punomoći kako bi ih prodao. Šteta oko 1,5 milijuna eura

Narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora, teške krađe, provale, prijevare u gospodarskom poslovanju, ovjeravanje neistinitog sadržaja, krivotvorenje isprava... popis je kaznenih djela koji se na teret stavlja 35-godišnjaku koji je uhićen na području PU primorsko-goranske.

Sumnjiči ga se da je pričinio štetu od 1,5 milijuna eura, a sebi pribavio protupravnu imovinsku korist od 480.000 eura. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je lani tijekom svibnja provalio u obiteljsku kuću na području Opatije. Kuća je u vlasništvu francuskog državljanina s boravištem u Italiji, a 35-godišnjak se sumnjiči da je iz kuće otuđio razni namještaj i osobno vozilo iz garaže. Šteta je u tom slučaju bila 75.000 eura. Osim toga, sumnjiči ga se i da je sačinio specijalnu punomoć bez znanja vlasnika kuće kojom je sebe ovlastio za raspolaganje tom nekretninom. Taj je dokument u lipnju ovjerio u jednom javnobilježničkom uredu u Zagrebu pa ga se sumnjiči da je u zabludu doveo i službenu osobu jer je ovjeri tog dokumenta nazočila i osoba koja se predstavila kao vlasnik kuće u Opatiji koja je i predočila krivotvorene dokumente.

Kada je sredio "papire" sumnja se da je 35-godišnjak lani u lipnju uz pomoć te lažne specijalne punomoći u zabludu doveo i vlasnika jedne riječke tvrtke kojeg je naveo da kupi spomenutu nekretninu za 150.000 eura. Vlasnik te tvrtke i 35-godišnjak su sklopili ugovor o kupoprodaji nekretnine, a u tabularnoj izjavi 35-godišnjak se potpisao kao prodavatelj, odnosno punomoćnik francuskog državljanina. Potom je s kupcem nekretnine u riječkom javnobilježničkom uredu ovjerio te dokumente čime je u zabludu doveo još jednu službenu koja je u pravnom postupku proslijedila ovjerene dokumente nadležnom sudu na uknjižbu, na temelju kojih je tvrtka iz Rijeke protupravno postala vlasnik te nekretnine.

Isti modus operandi 35-godišnjak je primijenio i lani u listopadu, a žrtva mu je ovaj put bila ruska državljanka, u čiji je stan u Opatiji ušao za vrijeme njezine odsutnosti i bez dozvole. Nakon što je ušao u stan, promijenio je bravu na vratima, a dokumentaciju o vlasništvu i kupoprodaji nekretnine je krivotvorio. Krivotvorio je i ovjeru javnog bilježnika čime je u zabludu doveo zagrebačkog odvjetnika koji je tu ovjeru javnog bilježnika poslao u nadležni sud za upis vlasništva. Taj stan je 35-godišnjak, lažno prikazujući činjenice, prodao slovenskom državljaninu za nerealnu cijenu od 110.000 eura čime je materijalno oštetio rusku vlasnicu za 600.000 eura, a i slovenskog kupca čiji je novac bespravno zadržao.

Nadalje, sumnjiči ga se da je lani u Opatiji oštetio i talijansku državljanku kojoj je na istovjetan prijevaran način oduzeo kuću vrijednu najmanje 700.000 eura. Tu je kuću zatim prodao trećoj osobi za 400.000 eura. Krivotvorenom dokumentacijom je, kaže policija, doveo u zabludu ne samo kupca nekretnine već još jednog javnog bilježnika i nadležni sud u kojem je upisano lažno vlasništvo nekretnine.