Objavljeni detalji užasne nesreće na Cresu: Trudnica prebačena helikopterom, tri žene teško ozlijeđene

U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 18,30 sati na državnoj cesti DC100 na otoku Cresu tri su osobe teško ozlijeđene.

Do prometne nesreće došlo je kada 45-godišnja vozačica osobnog vozila riječkih registracijskih oznaka nije prilagodila brzinu kretanja uvjetima na cesti te je vozilom prešla na suprotnu stranu kolnika i udarila u osobno vozilo slovenskih nacionalnih oznaka kojim je upravljala 30-godišnja slovenska državljanka. Od siline udara to je vozilo odbačeno u kameni suhozid uz rub kolnika.

Nakon toga 45-godišnja vozačica nastavila je kretanje te je udarila u osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljala 27-godišnja hrvatska državljanka, dok se na mjestu suvozača nalazila 23-godišnja putnica.

U prometnoj nesreći ozlijeđene su tri hrvatske državljanke koje su prevezene u KBC Rijeka gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Tijekom očevida promet na navedenoj dionici bio je prekinut u oba smjera te se odvijao alternativnim pravcima. Od 21,20 sati promet se odvijao naizmjenično jednim kolničkim trakom, dok je od 22,00 sata u potpunosti normaliziran.

Kako je objavljeno jučer, trudnica je ostala zarobljena u jednom vozilu i rezali smo lim da je izvučemo. Nju je preuzeo liječnički tim helikoptera Hitne pomoći te su odletjeli za KBC Rijeka.