Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VOZAČICA POKUPILA DVA AUTOMOBILA

Objavljeni detalji užasne nesreće na Cresu: Trudnica prebačena helikopterom, tri žene teško ozlijeđene

Vatrogasci Lošinj
VL
Autor
Večernji.hr
25.04.2026.
u 11:55

U prometnoj nesreći ozlijeđene su tri hrvatske državljanke koje su prevezene u KBC Rijeka gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede

U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 18,30 sati na državnoj cesti DC100 na otoku Cresu tri su osobe teško ozlijeđene.
Do prometne nesreće došlo je kada 45-godišnja vozačica osobnog vozila riječkih registracijskih oznaka nije prilagodila brzinu kretanja uvjetima na cesti te je vozilom prešla na suprotnu stranu kolnika i udarila u osobno vozilo slovenskih nacionalnih oznaka kojim je upravljala 30-godišnja slovenska državljanka. Od siline udara to je vozilo odbačeno u kameni suhozid uz rub kolnika.
Nakon toga 45-godišnja vozačica nastavila je kretanje te je udarila u osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljala 27-godišnja hrvatska državljanka, dok se na mjestu suvozača nalazila 23-godišnja putnica.
U prometnoj nesreći ozlijeđene su tri hrvatske državljanke koje su prevezene u KBC Rijeka gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.
Tijekom očevida promet na navedenoj dionici bio je prekinut u oba smjera te se odvijao alternativnim pravcima. Od 21,20 sati promet se odvijao naizmjenično jednim kolničkim trakom, dok je od 22,00 sata u potpunosti normaliziran.

Kako je objavljeno jučer, trudnica je ostala zarobljena u jednom vozilu i rezali smo lim da je izvučemo. Nju je preuzeo liječnički tim helikoptera Hitne pomoći te su odletjeli za KBC Rijeka. 

Ključne riječi
nesreća Cres

Komentara 1

Pogledaj Sve
KU
kuna
12:37 25.04.2026.

Eto, čovjek je presudan čimbenik.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!