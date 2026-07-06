Izdani alarmi za dio zemlje zbog grmljavinskog nevremena. Pljuskovi neće stati danas, evo što se očekuje

Novi radni tjedan krenuo je oblačno u većem dijelu zemlje, a ponegdje pada i kiša. Ostatak će dana biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji osobito na zapadu zemlje. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će između 27 i 32 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog grmljavinskog nevremena, izdana su žuta upozorenja za gospićku i riječku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju. Osim toga, upozorenja su na snazi za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal zbog vjetra.

Idućih će dana biti djelomice, na Jadranu često i pretežno, sunčano. U unutrašnjosti uz povremeno više oblaka mjestimice može biti malo kiše, lokalno moguće i obliku pljuskova s grmljavinom, osobito tijekom srijede. Ponekog pljuska može biti i na obali, u utorak uglavnom na jugu, a zatim i drugdje.

Slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar u srijedu će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura koja će osobito krajem srijede i u noći na četvrtak biti lokalno i jaka. U srijedu će jutro na kopnu biti toplije, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene, navodi DHMZ.

Foto: DHMZ