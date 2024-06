MILJENKO JERGOVIĆ

Edin Terzić, sin Ibrišimov, nije ništa manje Nijemac nego što je Nijemac i najgospodstveniji igrač Reala

Čeznuo sam za pobjedom Borussije i pobjedom Edina Terzića, jer sam ga htio vidjeti kako se raduje. I zanimalo bi me čuti što bi on govorio da su pobijedili. To bi, na neki način, bilo zdravo i za ove naše, koji se identificiraju s njime, ili koji kažu da je on "njemačko-hrvatski" trener, ili kojima je, s druge strane, srcu blisko njegovo ime Edin