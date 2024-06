Bila je jedina podmornica u sastavu HRM-a: Razvoj je počeo u Jugoslaviji, JNA ukrala svu vrijednu opremu

Davne 2005. godine, zbog ulaženja mora u pramčani balastni tank, na suho je izvučena jedina podmornica koja je bila u sastavu Hrvatske ratne mornarice. Radi se o 90-tonskom Velebitu koji je bio diverzantska mini podmornica,a funkcionalnost je izgubila 2002. godine. Kao što joj opis kaže, služila je obavljanje diverzantskih zadaća, polaganja mina, obavljanja ophodnji i izviđanja.

Razvoj Velebita počeo je 1985. godine, projekt se tada zvao P-914 Soča, a podmornica je građena u splitskom Brodogradilištu za specijalne objekte. Pripadnici JNA skinuli su s nje svu opremu te je ona ostala ogoljena, a sačuvali su je radnici brodogradilišta. Kada je Hrvatska, odlukom admirala Svete Letice, preuzela njenu gradnju trup joj je produžen te je sada iznosio 21,09 metara, a promjer trupa oko 2,7 metara. Ugrađena su joj dva Končareva elektromotora snage 20 kW te je posjedovala dizelski generator od 105kW pomoću kojih su se punile baterije.

Maksimalni zaron podmornice iznosio je do 120 metara dubine, a mogla je primiti od 4 člana posade te šest diverzanata. Mogla je podnijeti do četiri tone korisnog tereta. U podmornicu se moglo smjestiti 12 diverzantskih priljepak mina ili 4 do 6 na dnu ležećih mina. Bila je opremljena aktivnim i pasivnim sonarima, kompasima, periskopom, GDS prijemnikom za navigaciju, radio-uređajem i podvodnim telefonom. Podvodna autonomija iznosila je 96 sati s 24 sata rezerve. Porinuta je 16. siječnja 1996. godine.

Baterije su 2001. godine prestale raditi, a odlučeno je kako se neće ulagati u novi set baterija. Jedno je vrijeme provela vezana u luci da bi 2005. godine izvučena na suho.

