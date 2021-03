Španjolska policija u akciji Ferro zaplijenila tri tone kokaina

Zahvaljujući suradnji s Europolom i policijama još pet zemalja, španjolska policija može se pohvaliti s nesvakidašnjim ulovom, do sada nikada viđenim u Europi. Naime, nedavno su u Malagi, u nastavku operacije Ferro zaplijenili prvu narko-podmornicu koja je izrađena na europskom teritoriju. Do sada su se takva plovila, koja karteli koriste za prijevoz droge, uglavnom izrađivala u Latinskoj Americi.



Akcija Ferro je višegodišnja policijska operacija koja je razotkrila dobro organiziranu kriminalnu grupu, koja se bavila krijumčarenjem droge. U njoj su uz španjolsku policiju, sudjelovale i policije Kolumbije, Nizozemske, Portugala, Velike Britanije i SAD-a. Tijekom te akcije u Španjolskoj su uhićene 52 osobe, pretraženo je 47 kuća, a osim narko podmornice u Malagi je zaplijenjen i gliser vrijedan 300.000 eura. Zaplijenjeno je i ukupno tri tone kokaina, 700 kilograma hašiša, a pretragama je nađeno i 100.000 eura.



Operacija se odvijala u šest faza pa je tako u Španjolskoj prvo identificirana kriminala skupina koju su činili Kolumbijci i Dominikanci, a koja se bavila krijumčarenjem kokaina, marihuane i hašiša. Operirali su na području cijele Španjolske. Između travnja i prosinca 2020. policija je imala nekoliko značajnih zapljena kokaina. Konkretnije, zaplijenjeno je 2900 kilograma te droge, što je razotkrilo veze te kriminalne skupine s Kolumbijom. Španjolska policija je u drugoj fazi operacije Ferro u studenom 2020. u Tarragoni uhitila čelne ljude kriminalne skupine, a osim toga uhićeno je još 13 osoba.

U veljači ove godine, razotkriven je i drugi ogranak spomenute kriminalne skupine. Tada su u Tarragoni uhićene četiri osobe, a zaplijenjena su i 583 kilograma hašiša koja su bila na putu za Francusku i Italiju. Pretrage su dovele policajce do Malage gdje je zaplijenjena i narko podmornica. Nađena je u skladištu i još je bila u izgradnji kada je nađena. Dugačka je devet metara te bi dovršena mogla prevesti do dvije tone kokaina.



U nastavku operacije, jedna od ključnih osoba organizacije uhićena je u veljači na aerodromu dok je pokušavala napustiti Barcelonu te otići u Nizozemsku, a nakon tog uhićenja, pretraženo je jedno skladište u Barceloni u kojem je nađeno 300 kilograma kokaina. Potom je u Barceloni otkriven i laboratorij za preradu droge, smješten tik do unutarnje plantaže marihuane na kojoj je bilo 1150 biljki. Tom prigodom je zaplijenjen i gliser te 7000 litara benzina.



U za sada posljednjoj, šestoj fazi operacije Ferro, koncem veljače uhićeni su i preostali članovi kriminalne grupe, a u Murciji je razotkriven još jedan laboratorij za preradu droge te je zaplijenjeno oko 6000 litara prekursora.