Bikeom po zapadnoj Istri: Od crkve uklesane u stijeni do jedinstvenog Parka istarskog vola

Što se može vidjeti i obići s bicikla u Rovinju i bližoj okolici? Prvo se možete provozati prekrasnom obalnom rutom prelazeći uz poznate hotele Lone i Eden, te nastaviti prema Zlatom rtu i istoimenoj Park šumi koji se smatraju najljepšim pejzažima zapadne istre. Ovo područje je pošumljeno je još prije dvjestotinjak godina. To se i vidi na svakom koraku, obilježja botanike, markantne šume s dubokom hladovinom što paše biciklistima, a tu su i brojni drvoredi, šetališta, staze i naravno brojne uvale i pješčane plaže. Nastavite li dalje možete pogledati i staru obalnu Austrougrasku tvrđavu Forno. I sam grad Rovinj vrijedi razgledati s bicikla, a postoje i gradske bike staze ili prilazi centru po kojima idu slobodno i biciklisti. Već izdaleka se vidi najveći spomenik koja obilježava vizuru Rovinja crkva Sv. Eufemije koja je građena u venecijanskom stilu. Gdje god, pogotovo u starom dijelu grada, treba sići s bicikla, zbog uspona ili gužve, no ambijent čini svoje pa možete vrludati gotovo po svim ulicama i istraživati skale s pogledom na more ili otkriti neki čarobni caffe na stijenama s pogledom.

Sve će biti savršeno, a takva je i cijena 3,5 eura treba izdvojiti za kavicu s mlijekom ako želite ispijati omiljeni napitak tik do mora i uživati u kavi za milijun pogleda uz panoramu Rovinja. Već malo dalje cijena će biti 2 eura ili i manje ako ju popijete na primjer u Kanfanaru. Hrana je uglavnom u okvirima, a u konobama u zaleđu čak i povoljna. Zato smo se i mi uputili i to po 'Štriki Ferati'. Krenuli smo od zgrade stare željezničke stanice koja je također rovinjska znamenitost. Odavde je zadnji vlak krenuo prije šezdesetak godina prema Kanfanaru i eto toliko godina kasnije i mi na bajku idemo put Kanfanara. Lagano se uspinjemo po staroj pruzi čija trasa je dobro popeglana, tako da je ugodna za voziti svima, za razliku od poznate Parenzane koja je tvrda i puna tucanika. Područje Rovinjštine prepuno je vinogradima, maslinicima, voćnjacima i kulturama tipičnim za podneblje. To je vrhunac cikloturističkog doživljaja koji nudi jednu novu dimenziju Istre. Ima i visoke makije posebno po brežuljcima, ali i prapovijesnih gradina i drugih arheoloških točaka koje vrijedi obići.

Skrenete li malo s rute doći ćete do vidikovca s kojeg se pruža veličanstven pogled na cijeli Limski kanal. Malo tko zna da je dug 12 kilometara, a širok oko 600 metara, a kanal se nastavlja i dalje u dubinu Istre kao velika Draga. Gdje se nalazi Dvigrad najreprezentativniji srednjovjekovni spomenik koji je danas kao ruševina, ali se itekako vide ostaci nekad bogatog i prometnog grada s ostacima bazilike. Obavezna je točka posjećivanja za bicikliste, a tokom godine ovdje se održavaju mnoge glazbene manifestacije. Dvigrad vrijedi obići i posjetiti ovu čudesnu gradinu koji administrativno pripada području Kanfanara. U Kanfanaru pak posjetite Park istarskog vola koji je jedini takav za koji znam, a tematski je posvećen istarskom govedu boškarinu, te prikazuje sve faze rasta goveda od teleta do vola. Vožnja po 'Štriki Ferati' završava na željezničkoj postaji u Kanafanaru koja je privlači filmaše i producente koje obavezno u filmske kulise uvrštavaju starinske istarske spore pruge. Baš kao i s bicikla, što idete sporije bolje vidite i doživite područje kojim putujete te ga i bolje upoznate. Nakon pedaliranja treba nešto fino pojesti, pa ako možete povratak začinite posjetom konobi Mrgani u istoimenom selu gdje istarski meni već možete naći da 20 - 25 eura po osobi. Od Rovinja do Kanfanara i natrag ima oko četrdesetak kilometara i svakako je namijenjeno za cjelodnevni izlet i spremnije rekreativce. Puno lakše i jednostavnije je voziti se uz more, te na taj način upoznati Rovinj i okolicu.

Inače početkom ljeta i jeseni baš na ovom području se održava tradicionalna dvodnevna bike manifestacija na dva kotača pod nazivom 'Weekend Bike & Gourmet Tour' koja upravo je odličan spoj bicikliranja, doživljaja, gourmea i kulture. Gdje se obilaze najvrijednije lokacije, ali i bike staze, te degustiraju autohtoni proizvodi. U dva dana biciklom se prođe više od sto kilometara i napravi visinska razlika oko 1200 metara. Prvog dana to je ruta Mare, koja je više obalna, dok drugog dana se vozi Monte po brdovitijom području gdje se predstavljaju lokalni proizvođači, OPG-ei i sl., s jelima kontinentalne Istre, dok vozeći uz more biciklisti kroz morski meni na taj način upoznaju se sa jelima karakterističnim za istarsku obalu. Putovanja na biciklu spadaju u najbolje turističke doživljaje jer jednostavno u autu ste prebrzi, motor je sasvim nešto drugo, pješice ste prespori, a na biciklu je taman. Biciklizam i cikloturizam zato su najpopularniji je kontakt i dodir s prirodom i područjem gdje voziš na bajku čini se neodoljivo blizu, toliko jako da ga možeš dodirnuti i osjetiti. Posve je svejedno jer si krenuo na vožnju od kojeg kilometra ili ćeš u danu proći šezdeset kilometara. Voziti se može bilo gdje do posla ili preko vikenda, ili pak biti na duljem putovanju s biciklom.

Takve bicikliste razlikujemo jer u pravilu imaju puno stvari na bajku koja su im potrebna na višednevnom putu. Ipak najugodnija i na njih se biciklist namjernik se najlakše privikne ali zavoli su tzv. izletničke ture ili vožnje. U pravilu tada nisi sam što ostalima, koji su možda došli prvi puta na vožnju je ugodnije u društvu. Sigurnost i ugoda su na prvom mjestu uspješne ture. U Hrvatskoj su postavljeni dosta visoki standardi na biciklijadama i turističkim vožnjama. U pravilu su uz tebe vodiči koji vode i brinu o grupi, koji znaju osnove pomoći ako zatreba po bilo kojoj osnovi, zatim osmisliti i prilagoditi vožnju svim učesnicima. Tu je i dodana vrijednost vođene ture, 'storytelling' koji je mamac sam po sebi. Jer zašto ne upoznati područje kroz koje voziš na posve drukčiji način, priču iz povijesti ili sadašnjosti. Na takvim turama redovito je u pratnji i prateće vozilo koje već samim prisustvom puno znači biciklistima ako je tura zahtjevnija. A svaka vožnja je na svoj način izazov, tako da biciklisti imaju dobar osjećaj jer nisu prepušteni sami sebi. Uz sve moderne uređaje i navigacije još uvijek puno znači neposredni kontakt i sposobnost orijentacije u prostoru. Stranci koji dolaze na naše otoke, u Istru ili Dalmaciju, kažu da vani često sudjeluju na manifestacija ili vožnjama koje jesu osmišljene, označene i postoje gps rute, ali si u izvedbi prepušten sam sebi i svojim vještinama. Što mnogi ne vole, tako da smo u Hrvatskoj de facto predstavili vrlo moderan i trendi proizvod putovanja na biciklu uz priču, gastro, vinsku ili kakvu god, uz vodiča ili pratitelja.

Rovinj i Rovinjština sami po sebi su već legitimacija za poželjeti već s razglednice, fotke ili prvog pogleda. A kako je zapravo bilo na tom 'Weekend Bike & Gourmet Touru' u Rovinju? Odlično, ali put te ocjene je bio jako dug, možda i dulji od jednog vikenda. Istru ili voliš ili ne voliš, a uvijek se stigneš zaljubiti. Rovinj je tu poseban, kao zagrijavanje za prvi bike dan 'Mare - more' obavezno treba obići kako smo već napomenuli Rovinj na biciklu. Stara jezgra je tu dominantna, a tamo gdje se nećete baš moći voziti bicikl se uvijek može malo pogurnuti. Slika s starim dijelom grada u pozadini se cijeni, još ako nekog uhvati da vas škljocne na bajku vas i voljenu partnericu i ne manje voljeni bajk bit će to prizor koje možete staviti odmah na sučelje mobitela. Dalje možete uživati na toj kavi koju ćete i malo skuplje platiti, ali tu se naplaćuje ono što vodite ispred sebe, a ne što pijete. Još ako je kava dobra, a u Hrvatskoj je i to još ok bit će to sjajan uvod i trening bar očima u dvodnevnu avanturu oko Rovinja i po zaleđu. Još ako uspijete se zavaliti u koju ležaljku uz plažu i promatrati te moderne nove nomade od kojih će neko i s nama na našu bike epizodu. Neće to baš biti kao u knjizi 'Dnevnik jednog izvršnog direktora' na fora fotki koju smo napravili u Rovinju ili možda i hoće.

I mi smo u bike ekipi imali 'izvršne direktore' ili kako ih još zovemo ljude u odijelima, ovaj puta doduše u bike modnoj formi koji su nam na kraju priznali, ova tura je bila naš san, možda i istiniti, ali svejedno sutra smo natrag u svojoj zbilji na svojim radnim mjestima i obavezama poslovnim i privatnim. U jutro prvo moram smisliti, kaže naš direktor s bicikla koji nas je stalno zabavljao komentarima i nastavio - kako ću riješiti narednu Adventsku čaroliju svjetla koju je Šekoranja vizualizirao. Znate ja vam radim ono što Šekoranja smisli i to za stvarno onda moram izvesti. Tako smo već stigli do Adventa, a nismo ni krenuli. Uspjeli smo se provući kroz centar Rovinja, odmah smo zamijetili crvenu biciklisticu koju su svi gledali, iako nije imala najbolji bajk, vrlo se hrabro nosila s rutom. S obzirom da je stigla sa sjevera Hrvatske nije joj se Istra zamjerila baš na biciklu. Jer s jedne strane nije jednostavno proći 60 kilometara uz svu formu, mladost i želju. Neki puta se treba snaći, odrediti svoj ritam i pokušati doći do cilja ili barem blizu kao naša crvena biciklistica za kojom su nam ispale oči. Pa je čak je jedan od naših vrlih i brižnih menedžera na biciklu ponudio svoj električni bajk. Ali je bio glatko odbijen, a simpatična djevojka u crvenom nastavila je pješice gurajući bajk dok ju nije pokupio s pratećim vozilom smireni vodič Davor koji je riješio na najbolji mogući način bike (ne)zgodu.

S nama su bili i mlađahni i samozatajni par Nora i Igor iz Pule koji su uživali u vizurama rovinjštine, obični su rekreativci i došli su s bicikla upoznati kraj kojeg doslovno i žive, te ga proći s biciklom i osjetiti mirise, ali i okuse zapadne Istre. Erna i Dušan Pirc iz Kopra otvorenje bike gurme sezone u Istri ne propuštaju: - To nam je odlična rekreacija prije godišnjeg odmora, inače smo pasionirani turisti na biciklu. Te i u ovim godinama vozimo kao što vidite vješto i isto, možda i brže od mnogih drugih učesnika. Ovu rutu obožavamo mada smo ju prošli već dvadesetak puta, jer uvijek je drugačije, nauči se i vidi ili kuša uvijek nešto novo, a to i je draž cikloturizma. Tako smo zabavljajući družeći svi manje-više upoznali i povezali bar po nadimcima, odjevnim predmetima ili zanimanju. Svi su vidjeli onu plavu ženu na plaži, ali ju na biciklu nisu opazili. Pa se povela priča da se ona samo ipak sunča, a ne vozi iako je unajmila bajk. Nije bilo puno vremena ali su mnogu probali uhvatiti sat, dva na suncu jer sada su najduži dani pa je bilo vremena i za uhvatiti prvu boju i po tijelu, ne samo na bordo odsjaj lica, te boju po rukama i nogama, po čemu su poznati biciklisti. Ali i po malim mjehurima, bar neki, zamijetio je markantni vlasnik rustikalnog lokalnog caffea i prišapnuo mladoj dami nakon što je njen bike partner po drugi put išao na wc: - 'Već drugi put je na wc-u, a gledajte ne može vam sve dolje biti veliko, nešto mora biti i malo', misleći na bike mjehure koji fakat i jesu pod pritiskom vožnje. Gazda je to tako diskretno rekao da je čulo pola kafića, ali su se svi dobro nasmijali i našalili na račun biciklista s kojima dodali su nikad nije dosadno i u Istri ih svi vole. A ćakulati i komentirati sve i svašta su gosti malog caffea vjerojatno nastavili i dalje, ali su im 'dobre mušterije' biciklisti otišli svojim putem.

Rovinj je prepun turista na biciklima koji su zaslužili ovo lijepo i vruće vrijeme, pravo ljeto koje nas na bajku vodi u srce ovogodišnje turističke sezone. Kako god bicikl nas gura po novo iskustvo pedaliranja Istrom. Još osjećamo okus mora od prethodnog morskog dana na biciklu, a vizure Drage Lim i dalje su pred očima i ušima kao da čujemo pjev istarske himne.. 'Krasna zemljo Istro mila dome roda hrvatsko srce ori … sve se diže što je naše, glas se čuje oko naše Drage Lim, pa do mora doć …'. Nije ni nama lako u toj Istri, brdovita je fest, pa svaki dan smo imali ukupni uspon preko 600 metara, kao da smo u Alpama, a ne i najpitomijoj hrvatskoj ljepotici, već u surovoj zemlji Istri. Strat vožnje po zaleđu Istre bio je u Kanfanaru. Prvih sedam, osam kilometara dobro smo se uspinjali po makadamskim vrletima. Dobro su to osmislili Masssimo Ferara, Goran Flengi, Darko Čurković i ostali dionici, meni ovaj 'Weekend Bike & Gourmet Tour' izgleda kao pokazna biciklistička vježba koja ima za cilj pokazati što može Istra u cikloturizmu. Mi smo se tako razmahali na tim biciklima da su nama se i ta istarska brda počela činiti savladivim. Fascinantno kako smo tren u kršu, pa u livadama, zatim u šumama, pa opet na ledini i stepama, čudesnim vijugavim putevima koji su nas odveli do crkve uklesane u stijeni. Vegetacija je podivljala još od proljetnih kiša, pa se i dalje dobro drži, što nam daje ugođaj samo takav. Nailazimo na lokve vode, pa to biciklisti vole, malo prći veći brzinom kroz crvenu vodu od istarske zemlje kako bi ih pošpricala po leđima i tako dobili zamazani pečat koji je onda znak da smo imali 'off road' elemente vožnje s puno zahtjeva pred sobom. Taj bike ritual svi vole, pa makar bio i dekorativni.

Bernard Musulin iz Maistre objasnio nam je važnost ove bike manifestacije i za Maistru, ali i za Rovinj: - Ovo je poseban biciklistički doživljaj koji smo sada već tradicionalno podijeli u dva dana, prvi dan je taj morski dio i gurme punktovi koji su osmišljeni na bazi morskih specijaliteta. Imamo dosta atraktivnih lokacija naš Dvigrad, Lim, šetnice uz more koje također vesele naše goste. Baš ovdje kod Rovinja imamo ih u duljini oko deset kilometara, te zaista biciklisti mogu uživati. Kako sam napomenuo imamo tri gurme punkta, prvi je na vidikovci iznad Limskog kanala s prekrasnim pogledom gdje naš čeka OPG Kalčić. Drugi mjesto zaustavljanja je poznata uljara Grubić u Balama gdje će biti prilike vidjeti i upoznati se s preradom i tehnologijom maslinov ulja, te potom i degustirati ulje. Završni ručak planiramo u restoranu Lovor naše hotelske kuće uz samo more i malo obilnijim morskim obrokom, salatom od hobotnice, te s fužima i školjkama zaključiti prvi gastro dan vožnje. Drugi dan ide iz unutrašnjosti Istre gdje se odvija većina aktivnosti na biciklu, a samim tim i gurmanski dio avanture. Iz Kanfanara se kreće prema Savičenti i u biti obilazi okolica Rovinja. U starom kaštelu Dvigrad je velika stanka koji danas ruševina, ali vrlo atraktivna lokacija za turiste i posjećivanje. Zadnja točka je u Mrganima i u isotimenoj konobi gdje je previđen ručak i druženje za bicikliste.

Inače ovo je projekt da se gosti motiviraju da dođu i prije glavne sezone i u jesenskom izdanju manifestacije nastojimo gostima kada više nema toliko kupanja i aktivnosti na vodi, da posjete Rovinj na biciklu. Kroz ovaj program želimo pokazati svoju biciklističku infrastrukturu i mogućnosti, i biciklisti nam se vračaju onda u nekim drugim terminima jer im se dopala ova promotivna tura, koju poslije žele obići sami ili sa svojim obiteljima i društvom. Čak i nije sve u samoj vožnji biciklom, nego tako upoznaju vrijednosti i dio Istre koji nije dostupan na primjer atraktivne lokacije do koji ne možete doći autom ili sl. Želimo predstaviti sve točke gdje se biciklisti mogu zaustaviti, na primjer u nekom od OPG-a, seoskih domaćinstava, vinarija, uljara i sl. Nešto konzumirati, kušati, pa i kupiti jer tako u ovaj bike projekt uključujemo i motiviramo cijelu zajednicu. Glavna sezona je uvijek dobra, nama je cilj proširiti ponudu u ostalim mjesecima raznim eventima i programi poput ovog zaključuje Musulin. Na jednoj od lokacija čekao nas je i Zoran Kalčić koji sa nas sa svojim mesnim delicijama oduševio na prvu. Tartarski biftek bio naš još jedan stvarni san koji ćemo pamtiti i poželjeti bar svaki vikend ovog ljeta, a možda i duže. Biftek je planuo, omakla se i čaša malvazije, ali i salama i istarske biljke koje smo tako slasno jeli.

Malo nam je već i vruće, a moramo dalje za Savičentu. Možda nepca guraju te pedale jer ćemo jesti, rekli se u nam unaprijed da nas motiviraju u Svetvinčenatu, gradiću sa više imena nas čekaju istarski cukerančić. Slatki i snažni kolač koji se umoči u maslinovo ulje, pa potom u šećer koji se ona zalijepi na kolač kao bedž. Naši komentatori 'izvršni direktori' kako smo ih nazvali u našoj priči samo su sada šutjeli i jeli. Dobro i ja sam ih pojeo sedam, možda osam. Ne znam ni sam kako, nisu oni baš mali. Biciklizam i napori učine svoje, bazga koju pijemo s istarskih livada daje nam konačnu snagu. Neki puta je lakše okretati pedale, nego hodati. No, ima još toliko snage da razgledamo novo uređenu i otvorenu palaču Morisini i Grimani. To je pitoreskni kaštel koji je stoljećima simbol mjesta, koji je okupljao trgovce, vojnike i putopisce, a danas je mjesto gdje svi dolaze, pa i na biciklu. Interaktivnim putovanjem kroz vrijeme upoznajete uzbudljivu povijest, ali i budućnost Savičente. Turističke zajednice Rovinja, Kanfanara, Bala i Svetvinčenata potpisuju ovu bike turu, kao i naši brižni vodiči i rovinjska Maistra. Ovime je stvoren brend koji povezuje gatronomsku i bike priču i svaki doživljaj ispunjen povijesnim, kulturnim i ekološkim naglaskom na zelenu Istru, posebno zapadni dio kuda smo se vozili. Hotelska kuća Maistra snažno podupire dolazak cikloturista, pa je turistima na raspolaganju Bike centar uz niz paketa koji uključuju bicikliranje. Licencirani bike vodiči garantiraju dobre vožnje i preporuke. Upravo nas je jedan od najboljih bike vodiča u Istri Massimo zajedno s Goranom i Davorom proveo kroz ovo putovanje, te ovu bike rutu i projekt stavili na veliku kartu cikloturističke Europe.