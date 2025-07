Kreću 39. Dani rudarske greblice: Dvodnevnu manifestaciju otvara događaj 'Biciklom na greblicu'

Nekada jedino jelo rudara, a danas europski zaštićeni specijalitet, rudarska greblica i ove godine okuplja ljubitelje tradicije u Rudama kraj Samobora gdje Kulturno-umjetničko društvo "Oštrc" organizira 39. Dane rudarske greblice, dvodnevnu manifestaciju koja počinje u subotu u 14 sati.

Program otvara događaj "Biciklom na greblicu" ispred Samoborskog muzeja, nakon čega slijedi Dječja greblica kod Rudnika svete Barbare gdje će najmlađi moći sudjelovati u kreativnim radionicama, uključujući pečenje svoje prve rudarske greblice te izradu i ukrašavanje keramičkih tanjura i rudarskih lopara. Za djecu je pripremljena i predstava "Grga Čvarak" koju izvodi Scena Gorica.

Večernji dio programa rezerviran je za nastupe glazbenih sastava "Bosak & The Second Hand Band", "Adrenalica" i "Fired Guns". Nedjeljni program održava se na igralištu u centru Ruda gdje se od 17.30 održava 2. Međunarodni folklorni festival "Rudarska luč". Na festivalu će nastupiti folklorni ansambli iz Poljske, Kosova, Slovenije i Hrvatske, a nakon toga slijedi proglašenje najbolje greblice od sira i zelenja. Svi zainteresirani mogu donijeti svoje greblice na rukometno igralište između 17.30 i 18.30 sati, a završni dio manifestacije čini nastup Tamburaškog sastava "Od sumraka do zore".

Manifestacija je dobila dodatni zamah 2012. godine otvaranjem Rudnika svete Barbare u Rudama, a posjetiteljima pruža i mogućnost obilaska rudnika. Rudarska greblica, koja datira iz 19. stoljeća i nekada je bila jedino jelo rudara u rudnicima bakra i željeza, 2007. je godine proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Godine 2021. postala je prvi zaštićeni gastronomski proizvod Zagrebačke županije s pravom zaštite u Europskoj uniji.