Bijela kuća: Trump je bio unaprijed obaviješten o izraelskom napadu na čelnike Hamasa u Dohi

Američki predsjednik Donald Trump je bio unaprijed obaviješten o izraelskom napadu na čelnike Hamasa u Dohi te ga smatra "nesretnim incidentom", rekla je Bijela kuća u utorak. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je rekla da je američka vojska obavijestila Trumpa o izraelskom planu da izvede napad u Katru. Kada je Trump saznao za to, naredio je američkom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da upozori Katar, rekla je.

"Unilateralno bombardiranje unutar Katra, suverene zemlje i bliske saveznice Sjedinjenih Država koja veoma naporno radi i zajedno s nama hrabro preuzima rizik kako bi ispregovarala mir, ne doprinosi ciljevima Izraela ni Amerike", kazala je ona. Leavitt je nastavila: "Predsjednik smatra Katar snažnim saveznikom i prijateljem Sjedinjenih Država te se veoma loše osjeća zbog lokacije napada".

"Trump vjeruje da bi ovaj nesretni incident mogao poslužiti kao prilika za mir", rekla je Leavitt, dodajući da je predsjednik razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom nakon napada i emirom Katara, šeikom Tamimom bin Hamadom Al-Thanijem.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Madžed al-Ansari je kazao da zemlja nije bila unaprijed obaviještena o izraelskom napadu. "Komunikacija koju smo primili od jednog od američkih dužnosnika je došla u vrijeme kada su se čule eksplozije", napisao je na društvenoj platformi X.