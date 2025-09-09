Naši Portali
DIM IZNAD GRADA

Eksplozije u Dohi, oglasio se Izrael: 'Preuzimamo punu odgovornost. Mi smo to proveli'

Najnovija vijest
Autori: Ana Trgovac, Hina
09.09.2025.
u 16:20

IDF tvrdi da je ciljao vodstvo Hamasa u Katru

Nekoliko eksplozija odjeknulo je danas poslijepodne Dohom, a Izrael je priznao da oni stoje iza napada. IDF tvrdi da je ciljao vodstvo Hamasa u Katru. IDF i Izraelska sigurnosne agencija i službeno su se oglasili. "IDF i ISA proveli su precizan napad usmjeren na visoko vodstvo terorističke organizacije Hamas. Godinama su ovi članovi vodstva Hamasa vodili terorističke operacije, izravno su odgovorni za brutalan masakr 7. listopada, orkestrirali su i upravljali ratom protiv države Izrael. Prije napada poduzete su mjere kako bi se ublažila šteta po civile, uključujući korištenje precizne municije i dodatne obavještajne informacije. IDF i ISA nastavit će odlučno djelovati kako bi porazili terorističku organizaciju Hamas odgovornu za masakr od 7. listopada". Izraelski mediji pišu da je američki predsjednik Donald Trump odobrio napad. 

Ured Benjamina Netanyahua objavio je izjavu nakon izraelskih napada u Dohi. "Današnja akcija protiv glavnih terorističkih vođa Hamasa bila je potpuno neovisna izraelska operacija", navodi se. "Izrael je to pokrenuo, Izrael je to proveo i Izrael preuzima punu odgovornost", kaže se i izjavi.  To dolazi nakon što je nekoliko izvješća u izraelskim medijima sugeriralo da su SAD sudjelovale u operaciji. Ranije je Channel 12 citirao izraelskog dužnosnika koji je rekao da je Donald Trump "dao zeleno svjetlo" za napad.

Izraelska vojska je u utorak naredila evakuaciju cijelog grada Gaze prije planiranog izraelskog napada. Izraelska vojska "odlučna je poraziti Hamas i djelovat će u području Gaze s velikom silom, baš kao što je to činila u cijelom pojasu", napisao je na X-u Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik. U objavi su stanovnici Gaze pozvani da se obalnom cestom upute prema al-Mawasiju na jugu Pojasa Gaze, koji je Izrael označio kao "humanitarnu“ zonu". Ovo je prva naredba vojske za evakuaciju cijelog grada.

U ponedjeljak je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao stanovnicima Gaze da „izađu odande“ prije planiranog izraelskog napada na grad. Na dan kada je šest Izraelaca ubijeno u palestinskoj pucnjavi na autobusnoj stanici u Jeruzalemu, Netanyahu se zavjetovao da će pojačati rat protiv terorizma, napominjući da je izraelska vojska „eliminirala gnijezda terorizma“ na Zapadnoj obali i „srušila 50 terorističkih nebodera“ u Gazi u posljednja dva dana. Ta rušenja su samo početak velike kopnene kampanje u gradu Gazi, rekao je.

Ključne riječi
doha napad Izrael

LU
lucio2
15:55 09.09.2025.

Manijakalna, pomahnitala zemlja koja ne samo da ignorira, nego se javno smije u lice svim uzusima medjunarodnog prava i moralnih nacela.

Avatar Certilian
Certilian
15:49 09.09.2025.

kako je brzo sve okrene... boriš se protiv terorizma.. pa onda sam postaneš još veći terorista..

Avatar EU Balija
EU Balija
16:11 09.09.2025.

Vijest ne spominje da se radi o pregovarackoj delegaciji Hamasa koja je ulazila u zgradu gdje su se trebali odrzati najavljeni pregovori

