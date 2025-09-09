Naši Portali
ESKALACIJA NA VRHUNCU

'Gromoglasni uragan': Netanyahu krenuo na sve ili ništa, a Trump se našao u paradoksu

Autor
Hassan Haidar Diab
09.09.2025.
u 20:48

Trump se našao u paradoksu: ili će uspjeti postići održivi dogovor, ili riskira da ga Netanyahu prikaže kao vođu koji nema kontrolu ni nad najbližim saveznikom

Grad Gaza ovih dana svjedoči najžešćim napadima od početka rata. Više od 60 stambenih nebodera pretvoreno je u prah i pepeo u samo nekoliko dana, a stanovnici opisuju scene apokalipse. Civili pokušavaju pobjeći, ali ne znaju kamo, jer je cijeli Pojas Gaze pod opsadom i bombardiranjem. Ulice su zatrpane ruševinama, bolnice prenapučene ranjenima, a osnovna opskrba hranom i vodom gotovo je nestala.

'Državni terorizam'

MP
marinko.przolica
22:02 09.09.2025.

Opet ovaj prodaje svoje bedastoće... Sve je dogovoreno i isplanirano... Trump ne riskira ništa. Izraelci rade sve u dogovoru s Trumpom i sunitskim državama... Da li ima iti jednog članka u kojem je ovaj lik nešto točno napisao. .

LN
lebowski_new
21:39 09.09.2025.

Javi Trumpu da je Hamas prihvatio mir, s obzirom da Trump kaže da nisu prihvatili

DU
Dubokogrlo
21:37 09.09.2025.

muslimani su se pokazali razjedinjeni , svako gleda samo svoju guzicu, prodali su vlastitu bracu za pojedinacne ustupke i neznaju da sacuvaju ni ono sto im pripada. zelim im da dodju pameti i pociste smece u vlastitom dvoristu.

