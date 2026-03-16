NAJMOĆNIJA ŽENA SVIJETA

Trump objavio vijest koja je zatekla mnoge u Washingtonu: ‘Šefica Bijele kuće ima rak...‘

16.03.2026.
u 19:16

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je naglasio da je Wiles izuzetno snažna i predana osoba te jedna od njegovih najbližih i najvažnijih savjetnica

Susie Wiles, bliskoj suradnici američkog predsjednika Donalda Trumpa, dijagnosticiran je rak dojke u ranom stadiju. Informaciju o njezinu zdravstvenom stanju objavio je sam predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Prema Trumpovim riječima, Wiles će tijekom liječenja nastaviti obavljati svoje dužnosti u Bijela kuća. Istaknuo je kako ima odličan medicinski tim te da su prognoze vrlo dobre. U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je naglasio da je Wiles izuzetno snažna i predana osoba te jedna od njegovih najbližih i najvažnijih savjetnica. Dodao je da ga veseli što će, unatoč liječenju, nastaviti raditi gotovo punim radnim vremenom. Također je poručio da on i Melania Trump pružaju punu podršku te da vjeruju kako će se uskoro potpuno oporaviti.

Wiles je jedna od najutjecajnijih političkih savjetnica u Trumpovu krugu. Vodila je njegovu predsjedničku kampanju i prva je žena koja obnaša dužnost šefice kabineta Bijele kuće. Nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2024. godine, Trump je istaknuo da mu je upravo Wiles pomogla ostvariti jednu od najvećih političkih pobjeda u američkoj povijesti te da je imala ključnu ulogu i u njegovim kampanjama 2016. i 2020. godine. Funkcija šefa kabineta u pravilu nosi velik politički utjecaj – osoba na toj poziciji upravlja osobljem Bijele kuće, koordinira predsjednikov raspored i aktivnosti te održava komunikaciju s vladinim institucijama i zakonodavcima.
JE
Jegermeister
19:28 16.03.2026.

Trump- masovni ubojica. Skupa sa tim ološem koji ga okružuje.

