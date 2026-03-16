NAFTA STIŽE DO KUPACA

Kad se saznalo se što zapravo Iran radi u Hormuškom tjesnacu, cijene nafte su odmah pale

Gasoline and diesel prices in Germany
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Gordana Plećković/Hina
16.03.2026.
u 20:51

Članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) jednoglasno su prošli tjedan podržale prijedlog da se na tržište plasira 400 milijuna barela iz rezervi kako bi se osigurala opskrba i ublažile nagle oscilacije cijena

Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 102 dolara, uz procjene analitičara da Iran propušta pošiljke 'poroznim' Hormuškim tjesnacem, osiguravajući opskrbu velikih kupaca u Aziji. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,31 dolar nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovanja na kraju prošlog tjedna, od 101,83 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 3,46 dolara i stajao je 95,25 dolara. Raspoloženje na tržištima obilježile su na početku tjedna procjene da nafta s Bliskog istoka ipak stiže do kupaca u Aziji.

Iran je nakon američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima. Tjesnac nije blokiran, rekao je prošli četvrtak glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei, dodajući, prema izvješću iranske agencije Mehr, da se brodovi pri tranzitu moraju koordinirati s iranskom mornaricom kako bi se očuvala sigurnost plovidbe. Šef iranske diplomacije Abas Arakči naglasio je u ponedjeljak da je tjesnac "zatvoren samo za neprijatelje koji kukavički napadaju Iran". Analitičari su na početku tjedna zaključili da Iranu nije u interesu žestoki cjenovni šok na naftnim tržištima. 

'Poroznim' Hormuzom Teheran signalizira odlučnost i 'podešava' istodobno razinu poremećaja kako ne bi odbio partnere, smatra Vezina-Poirer iz BCA Researcha. Na tržištu primjećuju da nafta iz regije ipak stiže do kupaca u Pakistanu, Indiji i Kini. Potpuno zatvaranje tjesnaca moglo bi biti okidač za multinacionalnu operaciju njegovog otvaranja vojnom silom, napominje analitičar BCA Researcha. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u međuvremenu saveznike da podrže operaciju osiguravanja tranzita, ali odgovor je uglavnom bio negativan.

SAD je tokom vikenda napao iranski otok Kharg u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, glavni iranski lučki terminal za izvoz nafte, zaobišavši ipak naftnu infrastrukturu. Japan je u međuvremenu objavio da će već u ponedjeljak na tržište plasirati 80 milijuna barela iz rezervi, koji bi trebali pokriti potrošnju u razdoblju od otprilike 45 dana.

Članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) jednoglasno su prošli tjedan podržale prijedlog da se na tržište plasira 400 milijuna barela iz rezervi kako bi se osigurala opskrba i ublažile nagle oscilacije cijena. Regija Azije i Oceanije trebala bi odmah na tržište plasirati gotovo 109 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda, pokazali su podaci Međunarodne agencije za energiju (IEA), objavljeni u nedjelju.

Otpuštanje barela iz rezervi donosi "značajan i dobrodošao predah", istaknula je agencija, ali najznačaniju ulogu u normalizaciji opskrbe odigrat će ipak redovan tranzit kroz Hormuški tjesnac, naglasili su u IEA-i. Odvojeni OPEC-ovi izračuni pokazuju da je barel košarice nafte njegovih članica u petak bio skuplji za 6,04 dolara i stajao je 126,90 dolara

cijena nafte rat na Bliskom istoku SAD Hormuški tjesnac Iran nafta

