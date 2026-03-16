VELIKA DRAMA

Politički potres kod susjeda: Izraelski 'privatni Mossad' špijunirao slovenske vladine dužnosnike

Trojica čelnika zemalja EU-a doputovala vlakom u Kijev u znak potpore Ukrajini
Prema vlastitom priznanju, tvrtka je djelovala u više od 75 zemalja i vodila stotine slučajeva

Novo izvješće slovenske Mladine, izazvalo je političke potrese u Sloveniji uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 22. ožujka. Prema aktualnim anketama, koalicija lijevog centra trenutno zaostaje za desnim blokom, a najnovija otkrića dodatno su zaoštrila predizbornu kampanju. Slovenski premijer održao je konferenciju za medije nakon što su objavljene informacije da su se predstavnici izraelske privatne obavještajne tvrtke Black Cube sastali s čelnikom desne oporbe Janezom Janšom. Prema navodima izvješća, susret se dogodio prije nego što su se na internetu anonimno počele pojavljivati potajno snimljene videosnimke slovenskih vladinih dužnosnika.

Black Cube je međunarodno poznata privatna obavještajna tvrtka koja je postala ozloglašena zbog angažmana američkog filmskog producenta Harveyja Weinsteina. U tom je slučaju tvrtka pratila novinare i pokušavala prikupiti kompromitirajuće informacije o osobama koje su Weinsteina optužile za silovanje. Prema dostupnim informacijama, operativci Black Cubea često se predstavljaju kao potencijalni investitori ili politički partneri kako bi uspostavili kontakt s političarima i dogovorili sastanke. Takvi susreti ponekad se tajno snimaju, a dijelovi razgovora kasnije se anonimno objavljuju na internetu, često izvan izvornog konteksta.

Godine 2010. bivši izraelski vojni časnici Dan Zorella i Avi Yanus osnovali su tvrtku u Tel Avivu teje zatim javnosti postala poznata kao Black Cube. Njihov poslovni model bio je jednostavan: iskoristiti obavještajne vještine povezane s izraelskom obavještajnom zajednicom i komercijalno ih ponuditi korporacijama, bogatim parničarima i drugim strankama koje traže prednost u parnicama s visokim ulozima. Javni izvori opisuju Black Cube kao skupinu veterana elitnih izraelskih obavještajnih jedinica specijaliziranih za složena poslovna i pravna pitanja. Prema vlastitom priznanju, tvrtka je djelovala u više od 75 zemalja i vodila stotine slučajeva.

Zbog navodnih veza s izraelskom obavještajnom službom Mossad, tvrtka je u medijima dobila nadimak ‘privatni Mossad’, a često se spominju i njezine veze s političkom mrežom oko izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Moguća uključenost Black Cubea u slovensku izbornu kampanju, kako navodi izvješće, mogla bi otvoriti pitanja među europskim čelnicima o tome je li izraelsko političko vodstvo bilo upoznato s takvom operacijom i kada.

Tko je samozatajna supruga Duška Ćurlića? Njezine prijateljice su im skoro stale na put
ZLOČIN BEZ KAZNE

Za stravičan pokolj u My Laiju krivim je proglašen samo jedan poručnik, a u tom krvavom masakru američki Thompson bio je jedini heroj

U zoru, 16. ožujka 1968. godine, američki vojnici satnije Charlie ušli su u vijetnamsko selo Son My. Ono što je uslijedilo bio je brutalan pokolj – u samo četiri sata ubili su više od 500 nenaoružanih civila, žena, djece i staraca. Taj krvavi zločin, koji je trajan, mračni simbol Vijetnamskog rata, godinama je bio zataškavan. U konačnici, krivim za masakr proglašen je samo jedan jedini časnik, a nakon što je osuđen velika većina Amerikanaca problem nije vidjela u počinjenom zločinu, nego u izrečenoj kazni

