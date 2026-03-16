Za Klarića Večernjakova domovnica 'brend u brendu, jedinstvena priča', a za Puđu 'Hrvatska u malom' u Bad Homburgu

Središnja tema ovih dana među Hrvatima u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, ali i u ostalim europskim i prekomorskim zemljama je dodjela jubilarne 20. "Večernjakove domovnice", najprestižnije nagrade iseljenih Hrvata, održane prošle subote u Kongresnoj dvorani Kurhausa u Bad Homburgu, nekadašnjoj ljetnoj rezidenciji cara Wilhelma II. Ovaj glamurozni spektakl, koji je okupio preko 400 Hrvata, ne samo iz europskih nego i prekomorskih zemalja SAD-a, Kanade, Australije…, svojim veličanstvenim pobjedama u različitim kategorijama, uveličali su i austrijski Hrvati. Njima je pošlo za rukom hrvatsku zajednicu u Austriji obogatiti za još četiri "Večernjakove domovnice", od ukupno 18 koliko ih je u Bad Homburgu ove godine dodijeljeno.

Najveći uspjeh, nakon 2012. godine kada je u Beč otišlo čak pet ovih najprestižnijih iseljeničkih nagrada. Ove godine posebni razlog za slavlje imalo je vodstvo i članovi Sportskog kluba Cro Vienna iz Beča, koji je po glasovima čitatelja Večernjeg lista i Fenix-magazina postao po četvrti put u 20 godina svoga postojanja, ali i održavanja "Večernjakove domovnice", najpopularnija amaterska sportska momčad u iseljeništvu 2026. godine. Najuspješnijom hrvatskom udrugom među iseljenim Hrvatima, po glasovima čitatelja, proglašeno je Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz iz austrijske pokrajine Gornje Austrije, koje je po prvi put osvajač Večernjakove domovnice.

U kategoriji "Događaj godine", stručni žiri se je odlučio Večernjakovu domovnicu dodijeliti kulturnoj manifestaciji "Slavonska večer", koja se svake godine održava u Linzu u Austriji. Naravno, na poseban ponos brojnih Slavonaca. Prvi put prestižnu nagradu "Večernjakova domovnica", u kategoriji "Glazba" , dobio je glazbenik Ante Beko (Anto Matković-Grgić)iz okolice Kotor Varoša u Bosni i Hercegovini, s austrijskom adresom. Beko s obitelji, suprugom i dvije kćeri živi u Knittelfeldu u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. Ono što također treba istaknuti je da je zahvaljujući ogromnom broju glasova čitatelja proglašen najpopularnijim glazbenikom u hrvatskom iseljeništvu.

O nagrađenima, kojima stižu čestitke sa svih strana, još ćemo pisati i narednih dana. Evo što su nam o ovogodišnjoj jubilarnoj Večernjakovoj domovnici rekli i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, koji je bio u pratnji savjetnika u Veleposlanstvu RH u Beču Mate Bačića, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i inicijator i glavni organizator Večernjakove domovnice, vrsni hrvatski novinar i urednik Stipe Puđa koji je, zajedno s Danielom Guischardom, zapovjednikom vatrogasaca Bad Homburga dobitnik posebne nagrade "Olga Stoss", ustanovljene po poznatoj hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga.

"Presretan sam i ponosan da su i predstavnice hrvatske zajednice u Austriji se pokazali izuzetno uspješnim i popularnim u hrvatskom iseljeništvu. Svim dobitnicima Večernjakove domovnice, srdačne čestitke", rekao je za Večernji list veleposlanik RH u Austriji Daniel Glunčić dodavši. "Službena Hrvatska je prepoznala značaj Večernjakove domovnice, koja je postala okupljalište svih Hrvata, bez obzira gdje žive". Glunčić je zahvalio glavnim organizatorima, Večernjem listu i Draženu Klariću i Stipi Puđi, te Fenix-magazinu, kao i svima ostalima koji je podupiru ovaj za sve Hrvate važan projekt, koji, kako je naveo, njemački mediji nazivaju “hrvatskim Oskarom”.

"Kad danas pogledamo Večernjakovu domovnicu s ponosom moramo reći da je ona prepoznata ne samo među Hrvatima u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i na europskom tlu, nego širom svijeta. I da je već 20 godina uspješan projekt. Jer joj nisu važna politička opredjeljenja ljudi nego njihova izvrsnost. I to je najveća snaga Večernjakove domovnice", rekao nam je ponosno glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. "Ona je brend u brendu. Jedinstvena priča, sama za sebe. Neusporediva s bilo kojom drugom. Priča Večernjakove domovnice mora ići dalje. Ona je nezaustavljiva. Veća od mene, od Stipe, od svih nas i zato se mora nastaviti. I dok sam ja na čelu Večernjeg lista, Večernjakova će domovnica imati moju punu podršku", istakao je Klarić.

"Ovo je večeras u Bad Homburgu bila Hrvatska u malom. Više od 400 uzvanika, više od 120 predstavnika hrvatskih udruga, društava, raznih klubova i pojedinaca sa svih strana svijeta. Možda je to okupljanje Hrvata najslikovitije opisala bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja je Večernjakovu domovnicu nazvala - mali Sabor hrvatskog iseljeništva", rekao nam je inicijator i organizator Večernjakove domovnice, novinar i urednik Stipe Puđa. Puđa je posebno zahvalio predstavnicima hrvatskog političkog vrha te hrvatskim državnim institucijama, koji su prepoznali značaj Večernjakove domovnice i pružaju joj sve vrijeme izuzetno važnu potporu.

Na novinarsku konstataciju da su nominirani kandidati iz hrvatske zajednice u Austriji ove godine bili vrlo uspješni, odnijevši četiri Večernjakove domovnice u Austriju, Puđa nam je rekao kako se situacija, ovisno o glasačima svake godine mijenja. I kako su u Austriju ovaj put otišle četiri Domovnice, a u Švicarsku, po prvi put, "niti jedna". "Ove je godine čak više od 300.000 ljudi glasovalo za svoje ljubimce na portalima Večernjeg lista i Fenixa", istakao je Stipe Puđa. Ove su godine su na jubilarnoj 20. Večernjakovoj domovnici u Bad Homburgu bili nazočni ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je bio i izaslanik Predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, zatim potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te ministar demografije i useljeništva RH Ivan Šipić.

Među uzvanicima su bili i predsjednik Ureda predsjednika Vlade RH Zvonimir Frka Petešić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas, hrvatski veleposlanik u Njemačkoj Gordan Bakota, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas i ostali hrvatski dužnosnici i uglednici. U svakom slučaju, bilo je to u subotu u Bad Homburgu, do sitnih jutarnjih sati, veliko i svečano slavlje 20. rođendana Večernjakove domovnice.