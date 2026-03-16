Iranski dužnosnik poručio muslimanskim zemljama: 'Amerika je nepouzdana, a Izrael neprijatelj islamskog svijeta'

Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, uputio je poruku muslimanima diljem svijeta i vladama islamskih zemalja, poručivši da je neprijateljski odnos pojedinih islamskih država prema Iranu, pod izlikom da je Teheran ciljao američke baze na njihovu teritoriju, utemeljen na "slabim izgovorima". Umjesto toga, pozvao je na jedinstvo islamskog svijeta. U poruci objavljenoj danas Larijani je ustvrdio da je "Iran bio izložen varljivoj američko-cionističkoj agresiji koja se dogodila tijekom pregovora, s ciljem slabljenja i demontiranja Irana". Dodao je da su se, unatoč tim planovima, "agresori suočili s čvrstim nacionalnim i islamskim otporom iranskog naroda".

Larijani je naglasio da, "uz rijetke iznimke i uglavnom na razini političkih izjava, nijedna islamska država nije stala uz iranski narod“, ali je dodao da je Iran ipak uspio "snažnom voljom i otporom potisnuti agresora koji sada ne može pronaći izlaz iz ove strateške situacije". Istaknuo je da Iran nastavlja "putem otpora protiv Velikog Sotone i Manjeg Sotone", misleći pritom na Sjedinjene Američke Države i Izrael. Kritizirao je stav nekih islamskih vlada, podsjećajući na riječi proroka Muhameda: "Onaj tko čuje čovjeka kako viče: ‘O muslimani!’ i ne odgovori, nije musliman", zapitavši se kakav je to islam koji ostaje nijem pred patnjom drugih muslimana.

Larijani je također kritizirao zemlje koje tvrde da je Iran postao njihov neprijatelj jer je gađao američke baze i američke ili izraelske interese na njihovu teritoriju. "Očekuje li se od Irana da miruje dok se američke baze u vašim zemljama koriste za napade na njega?" upitao je, naglašavajući da su takva objašnjenja samo "slabi izgovori". Prema njegovim riječima, današnji sukob zapravo je sukob između "Amerike i Izraela s jedne strane te muslimanskog Irana i snaga otpora s druge", zbog čega je pozvao islamske zemlje da se zapitaju na kojoj se strani nalaze. Upozorio je da je "Amerika nepouzdana, a Izrael neprijatelj islamskog svijeta", dok je Iran, kako tvrdi, dobronamjerna država koja ne traži hegemoniju. Na kraju poruke Larijani je naglasio da bi istinsko jedinstvo islamske nacije moglo osigurati sigurnost, napredak i neovisnost svim muslimanskim zemljama.