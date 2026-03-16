Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ALI LARIJANI

Iranski dužnosnik poručio muslimanskim zemljama: 'Amerika je nepouzdana, a Izrael neprijatelj islamskog svijeta'

FILE PHOTO: Ali Larijani, former chairman of the parliament of Iran meets with Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri in Beirut
Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS
1/5
Autor
Hassan Haidar Diab
16.03.2026.
u 18:36

Larijani je kritizirao zemlje koje tvrde da je Iran postao njihov neprijatelj jer je gađao američke baze i američke ili izraelske interese na njihovu teritoriju

Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, uputio je poruku muslimanima diljem svijeta i vladama islamskih zemalja, poručivši da je neprijateljski odnos pojedinih islamskih država prema Iranu, pod izlikom da je Teheran ciljao američke baze na njihovu teritoriju, utemeljen na "slabim izgovorima". Umjesto toga, pozvao je na jedinstvo islamskog svijeta. U poruci objavljenoj danas Larijani je ustvrdio da je "Iran bio izložen varljivoj američko-cionističkoj agresiji koja se dogodila tijekom pregovora, s ciljem slabljenja i demontiranja Irana". Dodao je da su se, unatoč tim planovima, "agresori suočili s čvrstim nacionalnim i islamskim otporom iranskog naroda".

Larijani je naglasio da, "uz rijetke iznimke i uglavnom na razini političkih izjava, nijedna islamska država nije stala uz iranski narod“, ali je dodao da je Iran ipak uspio "snažnom voljom i otporom potisnuti agresora koji sada ne može pronaći izlaz iz ove strateške situacije". Istaknuo je da Iran nastavlja "putem otpora protiv Velikog Sotone i Manjeg Sotone", misleći pritom na Sjedinjene Američke Države i Izrael. Kritizirao je stav nekih islamskih vlada, podsjećajući na riječi proroka Muhameda: "Onaj tko čuje čovjeka kako viče: ‘O muslimani!’ i ne odgovori, nije musliman", zapitavši se kakav je to islam koji ostaje nijem pred patnjom drugih muslimana.

Larijani je također kritizirao zemlje koje tvrde da je Iran postao njihov neprijatelj jer je gađao američke baze i američke ili izraelske interese na njihovu teritoriju. "Očekuje li se od Irana da miruje dok se američke baze u vašim zemljama koriste za napade na njega?" upitao je, naglašavajući da su takva objašnjenja samo "slabi izgovori". Prema njegovim riječima, današnji sukob zapravo je sukob između "Amerike i Izraela s jedne strane te muslimanskog Irana i snaga otpora s druge", zbog čega je pozvao islamske zemlje da se zapitaju na kojoj se strani nalaze. Upozorio je da je "Amerika nepouzdana, a Izrael neprijatelj islamskog svijeta", dok je Iran, kako tvrdi, dobronamjerna država koja ne traži hegemoniju. Na kraju poruke Larijani je naglasio da bi istinsko jedinstvo islamske nacije moglo osigurati sigurnost, napredak i neovisnost svim muslimanskim zemljama.

Ključne riječi
Bliski istok rat na Bliskom istoku napad na Iran SAD Iran Ali Larijani

Komentara 1

Pogledaj Sve
GO
GospodinZadar
19:15 16.03.2026.

Iran poziva druge muslimanske zemlje da se bore uz njih protiv SAD-a i Izraela, a do nekidan je taj isti Iran vodio ratove u Iraku i Siriji, napadao i raketirao ostale zemlje zaljeva poput UAE, te Pakistan. Bratstvo i jedinstvo u punom znacenju te rici. Covik rece da su dobronamjerni a pobili svojih ljudi u manje od misec dana pola onoga sto je Izrael ucinio Palestincima u dvogodisnjem ratu. Cudna vremena dosla.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZLOČIN BEZ KAZNE

Za stravičan pokolj u My Laiju krivim je proglašen samo jedan poručnik, a u tom krvavom masakru američki Thompson bio je jedini heroj

U zoru, 16. ožujka 1968. godine, američki vojnici satnije Charlie ušli su u vijetnamsko selo Son My. Ono što je uslijedilo bio je brutalan pokolj – u samo četiri sata ubili su više od 500 nenaoružanih civila, žena, djece i staraca. Taj krvavi zločin, koji je trajan, mračni simbol Vijetnamskog rata, godinama je bio zataškavan. U konačnici, krivim za masakr proglašen je samo jedan jedini časnik, a nakon što je osuđen velika većina Amerikanaca problem nije vidjela u počinjenom zločinu, nego u izrečenoj kazni

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!