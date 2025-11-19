Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
PO UZORU NA GAZU

Bijela kuća ima novi tajni plan za kraj rata u Ukrajini: Posebni američki izaslanik otkrio detalje

Ukrainian servicemen from an anti-drone mobile air defence unit fire a ZU-23-2 anti-aircraft cannon during combat shift on the front line in the Donetsk region
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/5
VL
Autor
Ivo Lučić/Hina
19.11.2025.
u 06:32

Slično planu za Gazu, prijedlog bi se sastojao od "mira u Ukrajini, sigurnosnih jamstava, sigurnosti u Europi i budućih odnosa SAD-a s Rusijom i Ukrajinom", izvijestio je Axios, pozivajući se na izvore

Trumpova administracija tajno formulira novi plan za okončanje rata u Ukrajini u konzultacijama s Rusijom, izvijestio je Axios u utorak, pozivajući se na američke i ruske dužnosnike.

Riječ je o planu od 28 točaka inspiriranom planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid vatre u Gazi, izvijestila je novinska agencija. Slično planu za Gazu, prijedlog bi se sastojao od "mira u Ukrajini, sigurnosnih jamstava, sigurnosti u Europi i budućih odnosa SAD-a s Rusijom i Ukrajinom", izvijestio je Axios, pozivajući se na izvore.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff vodi formiranje plana i "opširno ga je raspravljao s ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim", izvijestio je Axios, pozivajući se na američkog dužnosnika. Pozivajući se na ukrajinskog dužnosnika, Axios je rekao da je Witkoff ranije ovog tjedna u Miamiju razgovarao o planu s Rustemom Umerovom, savjetnikom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za sigurnost.

Američki dužnosnik također je rekao Axiosu da je Bijela kuća počela informirati europske dužnosnike o prijedlogu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar.
Ključne riječi
SAD Rusija Bijela kuća rat u Ukrajini

Komentara 1

Pogledaj Sve
TO
tomislav10
07:08 19.11.2025.

Tajni plan s otkrivenim detaljima...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-18/venecuela.jpg
2
SVE VEĆE TENZIJE

Pristup između 'Donroeove doktrine' i 'strategije luđaka': Cijeli se svijet pita hoće li Amerika doista napasti ovu zemlju

Dosad je američka vojska izvela 21 napad na venezuelanske brodove te je u njima ubila 83 osobe. Washington tvrdi da venezuelanska vlada tim brodovima krijumčari drogu na američki teritorij, no Trumpova vlada nije dosad pokazala dokaze da je tomu doista tako. Američki mediji redovito izvještavaju da Venezuela uopće nije glavna latinoamerička zemlja u proizvodnji ili krijumčarenju droge u Sjedinjenje Države, iako je jedna od karika u tom lancu.

Učitaj još

Kupnja