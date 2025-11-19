Bijela kuća ima novi tajni plan za kraj rata u Ukrajini: Posebni američki izaslanik otkrio detalje

Trumpova administracija tajno formulira novi plan za okončanje rata u Ukrajini u konzultacijama s Rusijom, izvijestio je Axios u utorak, pozivajući se na američke i ruske dužnosnike.

Riječ je o planu od 28 točaka inspiriranom planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid vatre u Gazi, izvijestila je novinska agencija. Slično planu za Gazu, prijedlog bi se sastojao od "mira u Ukrajini, sigurnosnih jamstava, sigurnosti u Europi i budućih odnosa SAD-a s Rusijom i Ukrajinom", izvijestio je Axios, pozivajući se na izvore.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff vodi formiranje plana i "opširno ga je raspravljao s ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim", izvijestio je Axios, pozivajući se na američkog dužnosnika. Pozivajući se na ukrajinskog dužnosnika, Axios je rekao da je Witkoff ranije ovog tjedna u Miamiju razgovarao o planu s Rustemom Umerovom, savjetnikom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za sigurnost.

Američki dužnosnik također je rekao Axiosu da je Bijela kuća počela informirati europske dužnosnike o prijedlogu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar.