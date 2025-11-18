Naši Portali
NEKI SU ZABRINUTI

Trump otkrio: SAD prodaje moćne zrakoplove državi na Bliskom istoku

FILE PHOTO: U.S. Air Force F-35 Lightning IIs fly side by side with Republic of Korea Air Force F-35s
Foto: US AIR FORCE/REUTERS
Autor
Dora Taslak
18.11.2025.
u 14:34

Jedan F-35A u prosjeku košta 82,5 milijuna dolara, prema glavnom proizvođaču Lockheed Martinu

SAD će prodati borbene zrakoplove F-35 Saudijskoj Arabiji, otkrio je američki predsjednik Donald Trump uoči sastanka u Bijeloj kući s prijestolonasljednikom Saudijske Arabije Mohammedom bin Salmanom. "To ćemo učiniti. Prodat ćemo zrakoplove F-35“, rekao je Trump.

Susret u Bijeloj kući bit će provi posjet de facto saudijskog vođe od ubojstva novinara Jamala Khashoggija prije sedam godina. Prema američkim obavještajnim procjenama, prijestolonasljednik je odobrio operaciju koja je dovela do ubojstva, no on negira bilo kakvu umiješanost. Posljednji put posjetio je Trumpa 2018., iste godine kada je Khashoggi ubijen u Istanbulu.

Trump i prijestolonasljednik već su se sastali u Rijadu u svibnju. Tada je SAD pristao prodati oružje Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od gotovo 142 milijarde dolara. Bijela kuća opisala je to kao "najveći ugovor o prodaji obrambenih proizvoda u povijesti". Naime, Saudijska Arabija najveći je kupac američkog oružja, piše BBC.

Neki američki obrambeni dužnosnici izrazili su zabrinutost zbog moguće prodaje Saudijskoj Arabiji borbenih zrakoplova F-35 koji se smatraju najnaprednijima na svijetu. Naime, strahuju kako bi to Saudijskoj Arabiji dalo pristup osjetljivoj stealth tehnologiji koju bi zemlja potom mogla podijeliti s Kinom u okviru sigurnosnog partnerstva između te dvije sile.

Dužnosnici u Izraelu također su zabrinuti s obzirom na to da smatraju kako bi takav sporazum mogao naštetiti vojnom položaju njihove zemlje. Izrael je najbliži američki saveznik na Bliskom istoku i jedina zemlja u regiji koja posjeduje zrakoplove F-35. Jedan F-35A u prosjeku košta 82,5 milijuna dolara, prema glavnom proizvođaču Lockheed Martinu.
FILE PHOTO: U.S. Air Force F-35 Lightning IIs fly side by side with Republic of Korea Air Force F-35s
