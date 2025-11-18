Naši Portali
KRAJ ROVOVSKOG RATA

Smrtonosna zona duga oko 20 km gdje se vode najžešće bitke: 'Danas tamo ne idem bez sačmarice'

Ukrajina
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
18.11.2025.
u 14:47

Još 2022. i 2023. godine obje strane gradile su duboke rovove i betonske utvrde. Danas ih gotovo nema. Umjesto toga postoje samo male grupe vojnika u uporištima i na promatračkim punktovima

Borbe u Ukrajini više ne nalikuju rovovskom ratovanju iz Prvog svjetskog rata. Umjesto toga, dronovi su izbrisali čvrstu liniju fronta stvarajući zonu smrti. Neki se njima upravlja optičkim kablom koji je nemoguće ometati elektroničkim ratovanjem. Rezultat je područje kaosa koje se proteže oko 20 kilometara od fronte, gdje dronovi 'love' vojnike, ranjenici se ostavljaju da umru jer ih je jako teško evakuirati, a zalihe streljiva, hrane i vode gotovo je nemoguće dostaviti borbenim trupama.

"Prešli smo na rat dronova protiv dronova", kaže za POLITICO pukovnik Pavlo Palisa, zamjenik šefa Ureda predsjednika Ukrajine i bivši zapovjednik na prvoj crti. "Dronovi sada vrebaju u zasjedi, presreću logistiku i onemogućuju opskrbu. Ako vas otkriju, sve što neprijatelj ima u krugu od desetaka kilometara odmah će vas gađati", dodao je. Još 2022. i 2023. godine obje strane gradile su duboke rovove i betonske utvrde. Danas ih gotovo nema. Umjesto toga postoje samo male grupe vojnika u uporištima i na promatračkim punktovima. Rusija više ne šalje velike grupe s desecima ili stotinama ljudi. Sada napadaju grupe od dva do osam vojnika koji puze i skrivaju se po šumarcima i ruševinama. "Rusima treba dva do tri dana da okupe jurišnu grupu", objašnjava pukovnik Vladyslav Vološin, glasnogovornik južnog zapovjedništva Oružanih snaga Ukrajine. "Obično dvojica idu naprijed kao izvidnica, a samo jedan se vrati", dodaje. 

Magla i kiša postali su saveznici napadača. Rusi to koriste za infiltraciju. Tako su početkom studenoga 2025. probili ukrajinsku obranu kod Pokrovska nakon godinu dana neuspješnih pokušaja. "Ranjenik često mora sam pješačiti ili puzati i do pet kilometara do mjesta gdje ga može pokupiti oklopno vozilo“, priča Daryna, anesteziologinja "Zatim to vozilo mora probiti roj ruskih dronova koji dosežu i do 40 kilometara", dodaje. 

Medicinski punktovi morali su se povući daleko od prve crte, pa ranjenici često čekaju danima ili tjednima na evakuaciju. "Većina vojnika koji su bili 60 do 165 dana neprekidno na nultoj liniji više ne želi tamo natrag", kaže Mykola Bielieskov, analitičar ukrajinskog Instituta za strateške studije. "To stvara ozbiljne probleme s moralom", dodaje. 

Ruska vojska sustavno uništava sve zgrade, šume i skloništa preciznim vođenim bombama i dronovima kako bi stvorila potpuno ravnu, golu zonu u kojoj se nema gdje sakriti. Čak i piloti dronova u pozadini više nisu sigurni. „Prije godinu dana mogli ste mirno pušiti 10 kilometara od fronta. Danas ni tamo ne idete bez sačmarice protiv dronova“, priča Ivan Sekach iz 110. mehanizirane brigade. "Trenutno ne postoji doktrina kako graditi dubinsku obranu kad imaš vrlo malo pješaštva na prvoj crti, neprijatelj se stalno infiltrira, a istovremeno ti prekida vezu s pozadinom i lovi operatere dronova“, upozorava Bielieskov.

rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

Kupnja