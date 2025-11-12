Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Kaos u središtu Zagreba: Više od 20 maskiranih osoba potuklo se na Trgu bana Jelačića, širi se snimka
Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'
Poslušaj
Prijavi grešku
'LAŽNI NARATIV'

Bijela kuća reagirala: Epsteinovi e-mailovi objavljeni su kako bi se ocrnilo Trumpa

U.S. President Trump delivers remarks at America Business Forum in Miami
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
12.11.2025.
u 19:07

Afera Epstein prati Trumpa mjesecima, uznemirujući čak i njegove političke pristaše, koji smatraju da je vlada zataškavala Epsteinove veze s bogatima i moćnima

 Bijela kuća optužila je u srijedu demokrate u Zastupničkom domu da su objavili e-mailove osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina kako bi ocrnili predsjednika Donalda Trumpa. "Demokrati su selektivno dali e-mailove liberalnim medijima kako bi stvorili lažni narativ u cilju ocrnjivanja predsjednika Trumpa", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein rekao je da je Donald Trump znao za djevojke koje su bile njegove žrtve, po e-mailovima koje su u srijedu objavili demokrati u Zastupničkom domu američkog Kongresa, što je Bijela kuća osudila kao "lažni narativ".

Demokrati citiraju korespondenciju između Epsteina i pisca Michaela Wolffa te Ghislaine Maxwell, pripadnice britanskog visokog društva i bivše Espteinove djevojke, koja služi 20 godina zatvora zbog pomaganja Epsteinu u seksualnom zlostavljanju maloljetnica. E-mailovi su objavljeni na dan kada treba prisegnuti nova demokratska zastupnica u Zastupničkom domu, čiji bi glas trebao prevagnuti u kampanji koja ima za cilj prisiliti Zastupnički dom da glasa o objavi svih dokumenata koji se odnose na Epsteina koji nisu tajni. Taj slučaj zadaje velike glavobolje američkom predsjedniku.

.

Objavljen je, među ostalima, e-mail Wolffu iz 2019. u kojem je Epstein naveo da je Trump "znao za djevojke jer je tražio Ghislaine da prestane" i Epsteinova poruka Maxwellu iz 2011. u kojoj on tvrdi da je Trump "proveo sate u njegovoj kući" s jednom od žrtava, čije ime je skriveno. Trump odlučno i uporno niječe da je znao za Epsteinovu trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Rekao je da su on i Epstein, koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvoru na Manhattanu, bili nekoć prijatelji prije nego su se razišli.

"Demokrati su selektivno dali e-mailove liberalnim medijima kako bi stvorili lažni narativ u svrhu ocrnjivanja predsjednika Trumpa", priopćila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, dodajući da je žrtva čije je ime u e-mailovima skriveno bila pokojna Virginia Giuffre, "koja je u više navrata rekla da predsjednik Trump nije bio upleten ni u kakva protuzakonita djela".

Afera Epstein prati Trumpa mjesecima, uznemirujući čak i njegove političke pristaše, koji smatraju da je vlada zataškavala Epsteinove veze s bogatima i moćnima, i neobično su kritični prema Ministarstvu pravosuđa zato što nije objavilo više informacija o Epsteinovim navodnim kaznenim djelima. 

Samo četiri od 10 republikanaca reklo je u listopadu u ispitivanju Ipsosa za Reuters da odobravaju Trumpov pristup toj aferi. S druge strane, njegove ukupne rezultate u Bijeloj kući odobrava devet od deset republikanaca. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson trebao bi u srijedu prisegnuti demokratkinju Adelitu Grijalvu na zastupničko mjesto njezina pokojnog oca.

Ona bi trebala dati posljednji potpis na peticiju kojom se od Zastupničkog doma traži da objavi sve neklasificirane dokumente koji se odnose na Epsteina, čemu su se Johnson i Trump do sada protivili. Vodeći demokrat u Odboru za nadzor, zastupnik Robert Garcia, zatražio je od Ministarstva pravosuđa da u cijelosti objavi Epsteinove dokumente.

"Što više Donald Trump pokušava zataškati Epsteinove dokumente, to ih više mi otkrivamo. Ovi zadnji e-mailovi i korespondencija postavljaju goruća pitanja o tome što još Bijela kuća skriva i o prirodi odnosa između Epsteina i predsjednika", istaknuo je Garcia u priopćenju. 

Ključne riječi
Ghislaine Maxwell Bijela kuća Jeffrey Epstein Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Top
Top
19:28 12.11.2025.

Zanimljivo.u kršćanstvu postoji Judino evanđelje crkva je rekla on je lažac i gotovo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja