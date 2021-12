Biden želi obvezno cijepljenje u državnim i privatnim tvrtkama, repubikanci se oštro protive

Američki predsjednik Joe Biden pozvao je u četvrtak Amerikance da prevladaju podjele u borbi protiv covida-19 prije dolaska zime i nove varijante omikron koji prijete razbuktavanjem pandemije.

"Znam da je covid-19 i dalje predmet podjele u zemlji, što je tužno i ne bi trebalo biti tako", rekao je u govoru u vodećoj saveznoj agenciji za medicinska istraživanja, National Institutes of Health (NIH).

"Dolazi zima i nova varijanta, pa mislim i nadam se da je trenutak da pokušamo prevladati te podjele", rekao je demokratski predsjednik (79).

>> VIDEO Izraelski znanstvenici: Cijepljeni s obje doze ili boosterom u zadnjih pola godine zaštićeni su od omikrona

"Igramo veliku igru, koristimo velika sredstva", rekla je u četvrtak njegova glasnogovornica Jen Psaki. Ali Bijela kuća nije najavila nikakve spektakularne poteze niti je uvela obvezne restriktivne mjere za američke građane. Joe Biden pokušava uvesti obvezno cijepljenje u državnim i privatnim tvrtkama, ali nailazi na oštro protivljenje republikanaca i sudske prepreke protiv obvezujućih mjera.

Najistaknutija mjera predstavljena u četvrtak odnosi se na strože zahtjeve koje moraju ispunjavati međunarodni putnici koji će od sljedećeg tjedna morati predočiti dokaz o cijepljenju ili pokazati negativni test obavljen dan prije putovanja, umjesto tri dana ranije.

Bidenova administracija je do 18. ožujka produljila obvezu nošenja maski u javnom prijevozu, mjeru koja je trebala biti na snazi do siječnja. Bijela kuća je također najavila da će udvostručiti besplatne testove, na 50 milijuna. Predsjednik Biden također želi otvoriti "stotine obiteljskih klinika za cijepljenje".

Dok je manje od 60 posto Amerikanaca svih dobnih skupina potpuno cijepljeno, Biden mora uvjeriti one koji to još nisu, ali i u potrebu booster doze, kao i roditelje da cijepe djecu stariju od 5 godina. Golem je to politički ulog za Bidena oko godinu dana prije parlamentarnih izbora sredinom mandata.

Dok je prije ljeta velika većina Amerikanaca vjerovala demokratskom predsjedniku u vezi s pandemijom, sada ih je manje od 50 posto, pokazuju posljednje ankete.

Bijela kuća na raspolaganju ima vrlo malo poluga zbog širokih ovlasti saveznih država, a politički bi bilo rizično uvesti obvezno testiranje ili cijepljenje za letove unutar SAD-a.

"Ništa nije isključeno", rekla je u četvrtak Jen Psaki.