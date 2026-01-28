Ukrajina je primila najnovije dronove Bolt-M s pogledom iz prvog lica (FPV) koje je razvila američka obrambena tvrtka Anduril Industries, prema izvješću Defense Expressa. Iako nije bilo službene potvrde, medij ukazuje na neizravne znakove koji sugeriraju da su neki od ovih dronova isporučeni Oružanim snagama Ukrajine za borbena ispitivanja. Ukrajina je trenutačno poligon za isprobavanje mnogih naprednih vrsta oružja, a naročito dronova. Dron Bolt-M javno je predstavljen od strane Andurila u jesen 2024. i dio je šireg sudjelovanja tvrtke u programu Organic Precision Fires-Light (OPF-L) američkog marinskog korpusa. U prosincu 2025. američko Ministarstvo obrane dodijelilo je Andurilu ugovor vrijedan 23,9 milijuna dolara za preko 600 jedinica Bolt-M, s isporukama predviđenim između veljače 2026. i travnja 2027.