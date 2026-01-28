Naši Portali
RAZVILA IH AMERIČKA TVRTKA

Ukrajina je primila najnovije dronove Bolt-M s pogledom iz prvog lica (FPV)

Autor
Danijel Prerad
28.01.2026.
u 13:11

Radi se o dronu s fiksnim krilima sposobnom za domet od preko 20 kilometara, ostanak u zraku do 40 minuta i spremnost za misiju unutar pet minuta

Ukrajina je primila najnovije dronove Bolt-M s pogledom iz prvog lica (FPV) koje je razvila američka obrambena tvrtka Anduril Industries, prema izvješću Defense Expressa. Iako nije bilo službene potvrde, medij ukazuje na neizravne znakove koji sugeriraju da su neki od ovih dronova isporučeni Oružanim snagama Ukrajine za borbena ispitivanja. Ukrajina je trenutačno poligon za isprobavanje mnogih naprednih vrsta oružja, a naročito dronova. Dron Bolt-M javno je predstavljen od strane Andurila u jesen 2024. i dio je šireg sudjelovanja tvrtke u programu Organic Precision Fires-Light (OPF-L) američkog marinskog korpusa. U prosincu 2025. američko Ministarstvo obrane dodijelilo je Andurilu ugovor vrijedan 23,9 milijuna dolara za preko 600 jedinica Bolt-M, s isporukama predviđenim između veljače 2026. i travnja 2027.

Ključne riječi
oružje Bolt-M dronovi Ukrajina FPV dronovi

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
karijes
14:09 28.01.2026.

Trebamo jače dronove koji mogu do Moskve, da probude uspavani ruski narod koji živi u teroru i neimaštini.

