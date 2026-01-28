Dramatična Orbanova poruka: 'Bruxelles krije od Europljana očitu činjenicu...'

Vlada Viktora Orbana planira glasačima u Mađarskoj poslati upitnik u kojem ih se poziva da kažu "ne" financijskoj podršci Europske unije Ukrajini u narednim godinama. Mjera koju je mađarski premijer najavio 16. siječnja usmjerena je na mobilizaciju njegovih birača, dajući im način da izraze protivljenje financiranju Ukrajine iz sredstava Europske unije, navodi Ukrainska Pravda koja je objavila tekst upitnika kojeg Orban planira uskoro poslati.

Na upitniku se nalaze fotografije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s ispruženom rukom, a uz njega su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i čelnik Europske pučke stranke Manfred Weber. U tekstu, između ostaloga, stoji da će se Ukrajina pridružiti Europskoj uniji u sljedeće četiri godine i da će kao članica navodno primiti 800 milijardi dolara.

"Bruxelles se priprema učiniti više od samo isporuke oružja. Bruxelles je odlučio ući u rat na strani Ukrajine. Ursula von der Leyen kaže: ‘Europa se mora boriti!’ A Europljani, uključujući nas Mađare, platit će troškove rata. Bruxelles krije od Europljana očitu činjenicu da Ukrajina nikada neće vratiti stotine milijardi eura pomoći. Bruxelleski birokrati pripremaju se uzeti stotine milijardi obećanih Ukrajini od Europljana i od nas Mađara", navodi se.

Ispitanike se poziva da označe tri tvrdnje: "Kažem ‘ne’ daljnjem financiranju rusko-ukrajinskog rata!“, "Kažem ‘ne’ da mi plaćamo funkcioniranje ukrajinske države sljedećih 10 godina!“, "Kažem ‘ne’ višim računima za komunalije zbog rata!“ Upitnik se može besplatno vratiti do 23. oružja, a Mađarska će 12. travnja održati parlamentarne izbore. Na njima se, naime, Orbanova stranka nakon dugo vremena suočava s mogućnošću poraza.

