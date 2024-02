Biden i Trudeau izravno optužuju Putina za Navaljnijevu smrt: 'On je čudovište!'

Svjetski čelnici u petak iskazuju žaljenje zbog smrti ruskog oporbenog političara Alekseja Navaljnog u zatvoru, a dio njih, poput američkog predsjednika Joea Bidena ili kanadskog premijera Justina Trudeaua, za njegovu smrt izravno prozivaju ruskog čelnika Vladimira Putina.

"Ne znamo što se točno dogodilo, no nema sumnje da je Navaljnijeva smrt posljedica nečega što su učinili Putin i njegovi nasilnici", rekao je Biden u Bijeloj kući. "Ruske vlasti ispričat će svoju priču. No ne griješite. Ne griješite, Putin je odgovoran za Navaljnijevu smrt", dodao je.

Biden je rekao da razmišlja o dodatnim koracima kako bi se Rusija kaznila zbog smrti oporbenog političara, a za Navaljnog je naglasio da se hrabro usprotivio korupciji i nasilju Putinove vlade, prenosi Reuters. Njegova potpredsjednica Kamala Harris na Muenchenskoj sigurnosnoj konferenciji sastala se s Navaljnijevom suprugom Julijom, iskazavši joj "tugu i bijes" zbog njegove smrti.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, "bijesan i ogorčen", rekao je kako se "u današnjoj Rusiji slobodni duh šalje u gulage i osuđuje na smrt". Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je kako je to "nova tužna stranica koja predstavlja i novo upozorenje za međunarodnu zajednicu", prenosi France Presse.

Kanadski premijer Justin Trudeau kazao je kako Navaljnijeva smrt podsjeća svijet kakvo je Putin "čudovište". "Bio je snažan borac za demokraciju, za slobode ruskog naroda. To stvarno pokazuje do koje mjere će se Putin obračunati sa svima koji se bore za slobodu ruskog naroda", rekao je kanadski čelnik. "To je tragedija, nešto što cijeli svijet podsjeća kakvo je čudovište Putin", dodao je.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izrazio je šokiranost viješću o smrti ruskog oporbenog političara, pa je pozvao na "punu, vjerodostojnu i transparentnu istragu" okolnosti u kojima je umro.

Navaljni je imao 47 godina. Služio je kaznu u kaznenoj koloniji IK-3 u Karpu, oko 1900 km sjeveroistočno od Moskve, 60 km sjeverno od Arktičkog kruga.

VIDEO Preminuo Aleksej Navaljni, veliki kritičar ruskog predsjednika Putina