Katarski Dan neovisnosti svečano proslavljen u Zagrebu

Dan neovisnosti Države Katar, koji se obilježava 18. prosinca, svečano je proslavljen u Zagrebu, čime je Katar obilježio neovisnost stečenu 1971. godine. Proslava je održana u ozračju prijateljstva, dijaloga i jačanja bilateralnih odnosa između Katara i Hrvatske te je okupila brojne uzvanike iz diplomatskog zbora, kao i poznata imena iz političkog, gospodarskog i javnog života Hrvatske. U obraćanju okupljenima istaknuta je važnost Nacionalnog dana kao simbola katarske državnosti, identiteta i zajedništva, ali i kao prilike za promišljanje o budućnosti i daljnjem razvoju zemlje. Poseban naglasak stavljen je na ulogu mladih, koji u Kataru imaju aktivnu i ključnu ulogu u društvenim, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim procesima.

Veleposlanica Države Katar u Republici Hrvatskoj NJ.E gđa Asma Naji Al-Amri kazala je kako je Nacionalni dan za Katar prilika za slavlje državnosti, ali i za razmišljanje o budućnosti zemlje. Naglasila je da je posebno simbolično obilježavati ovaj dan u Zagrebu, među prijateljima i partnerima koji su, kako je istaknula, postali dio njezina svakodnevnog života i rada u Hrvatskoj. Govoreći o identitetu Katara, veleposlanica Al-Amri istaknula je da se priča o toj zemlji često promatra izvana, kroz različite pretpostavke, dok se prava snaga Katara nalazi u njegovim ljudima, njihovim vrijednostima i ambicijama. Dodala je kako poruka Njegove Visosti Emira „Nacija se uzdiže s vama, čeka vas“ nije slogan, već izravan i osoban dijalog između vodstva i naroda, osobito mladih, koji imaju ključnu ulogu u razvoju države.

Veleposlanica je naglasila da Katar snažno ulaže u obrazovanje, inovacije i stvaranje prilika za mlade, koji su aktivni sudionici društvenog, znanstvenog, kulturnog i gospodarskog života. Osvrnuvši se na vanjsku politiku, istaknula je kako Katar pridaje veliku važnost međunarodnom posredovanju, dijalogu i mirnom rješavanju sukoba, vodeći se načelom da su i najteži razgovori uvijek produktivniji od šutnje.

Govoreći o odnosima s Hrvatskom, veleposlanica NJ.E gđa Asma Naji Al-Amri kazala je da je protekla godina bila posebno značajna za bilateralne odnose, podsjetivši na održavanje prvog Poslovnog foruma Katar–Hrvatska u Dohi. Dodala je kako postoji snažan potencijal za daljnju suradnju u području gospodarstva, energetike, investicija, inovacija i tehnologije te da će započeti zamah biti nastavljen i u nadolazećem razdoblju. Na kraju obraćanja veleposlanica je poručila da Katar i Hrvatsku povezuju međusobno poštovanje, zajednički interesi i vizija dugoročnog partnerstva, zahvalivši svim uzvanicima na dolasku i doprinosu jačanju odnosa dviju zemalja.Tijekom proslave dodatno je istaknuta međunarodna uloga Katara, osobito u području diplomatskog posredovanja, dijaloga i mirnog rješavanja sukoba, kao jednog od temeljnih načela katarske vanjske politike. Naglašeno je i kako Hrvatska i Katar dijele zajedničke vrijednosti suradnje, stabilnosti i dugoročnog partnerstva. Proslava Dana neovisnosti Katara u Zagrebu bila je prilika ne samo za obilježavanje važnog povijesnog datuma, već i za potvrdu zajedničke ambicije daljnjeg produbljivanja partnerstva između Katara i Hrvatske, utemeljenog na međusobnom poštovanju, dijalogu i povjerenju.