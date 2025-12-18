Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
JAČANJE BILATERALNIH ODNOSA

Katarski Dan neovisnosti svečano proslavljen u Zagrebu

Foto: Veleposlanstvo Katar
1/21
Autor
Hassan Haidar Diab
18.12.2025.
u 14:15

Veleposlanica Države Katar u Republici Hrvatskoj NJ.E gđa Asma Naji Al-Amri kazala je kako je Nacionalni dan za Katar prilika za slavlje državnosti, ali i za razmišljanje o budućnosti zemlje

Dan neovisnosti Države Katar, koji se obilježava 18. prosinca, svečano je proslavljen u Zagrebu, čime je Katar obilježio neovisnost stečenu 1971. godine. Proslava je održana u ozračju prijateljstva, dijaloga i jačanja bilateralnih odnosa između Katara i Hrvatske te je okupila brojne uzvanike iz diplomatskog zbora, kao i poznata imena iz političkog, gospodarskog i javnog života Hrvatske. U obraćanju okupljenima istaknuta je važnost Nacionalnog dana kao simbola katarske državnosti, identiteta i zajedništva, ali i kao prilike za promišljanje o budućnosti i daljnjem razvoju zemlje. Poseban naglasak stavljen je na ulogu mladih, koji u Kataru imaju aktivnu i ključnu ulogu u društvenim, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim procesima.

Veleposlanica Države Katar u Republici Hrvatskoj NJ.E gđa Asma Naji Al-Amri kazala je kako je Nacionalni dan za Katar prilika za slavlje državnosti, ali i za razmišljanje o budućnosti zemlje. Naglasila je da je posebno simbolično obilježavati ovaj dan u Zagrebu, među prijateljima i partnerima koji su, kako je istaknula, postali dio njezina svakodnevnog života i rada u Hrvatskoj. Govoreći o identitetu Katara, veleposlanica Al-Amri istaknula je da se priča o toj zemlji često promatra izvana, kroz različite pretpostavke, dok se prava snaga Katara nalazi u njegovim ljudima, njihovim vrijednostima i ambicijama. Dodala je kako poruka Njegove Visosti Emira „Nacija se uzdiže s vama, čeka vas“ nije slogan, već izravan i osoban dijalog između vodstva i naroda, osobito mladih, koji imaju ključnu ulogu u razvoju države.

Veleposlanica je naglasila da Katar snažno ulaže u obrazovanje, inovacije i stvaranje prilika za mlade, koji su aktivni sudionici društvenog, znanstvenog, kulturnog i gospodarskog života. Osvrnuvši se na vanjsku politiku, istaknula je kako Katar pridaje veliku važnost međunarodnom posredovanju, dijalogu i mirnom rješavanju sukoba, vodeći se načelom da su i najteži razgovori uvijek produktivniji od šutnje.

Govoreći o odnosima s Hrvatskom, veleposlanica NJ.E gđa Asma Naji Al-Amri kazala je da je protekla godina bila posebno značajna za bilateralne odnose, podsjetivši na održavanje prvog Poslovnog foruma Katar–Hrvatska u Dohi. Dodala je kako postoji snažan potencijal za daljnju suradnju u području gospodarstva, energetike, investicija, inovacija i tehnologije te da će započeti zamah biti nastavljen i u nadolazećem razdoblju. Na kraju obraćanja veleposlanica je poručila da Katar i Hrvatsku povezuju međusobno poštovanje, zajednički interesi i vizija dugoročnog partnerstva, zahvalivši svim uzvanicima na dolasku i doprinosu jačanju odnosa dviju zemalja.Tijekom proslave dodatno je istaknuta međunarodna uloga Katara, osobito u području diplomatskog posredovanja, dijaloga i mirnog rješavanja sukoba, kao jednog od temeljnih načela katarske vanjske politike. Naglašeno je i kako Hrvatska i Katar dijele zajedničke vrijednosti suradnje, stabilnosti i dugoročnog partnerstva. Proslava Dana neovisnosti Katara u Zagrebu bila je prilika ne samo za obilježavanje važnog povijesnog datuma, već i za potvrdu zajedničke ambicije daljnjeg produbljivanja partnerstva između Katara i Hrvatske, utemeljenog na međusobnom poštovanju, dijalogu i povjerenju.

Ključne riječi
doha dan neovisnosti veleposlanstvo Katar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!