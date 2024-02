Nižu se reakcije na smrt Navaljnog: 'Rusija mu je uzela slobodu i život, ali ne i dostojanstvo'

Ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni je mrtav, objavila je u petak zatvorska uprava okruga Jamalo-Nenecki gdje je Navaljni služio zatvorsku kaznu. Federalna zatvorska služba Jamalo-Neneckog autonomnog okruga priopćila je na svojoj web stranici da se Navaljni "osjećao loše" nakon šetnje u petak i "gotovo odmah izgubio svijest". U priopćenju se navodi da je pozvano medicinsko osoblje, ali da ga nisu uspjeli reanimirati. Uzrok smrti Navaljnog se utvrđuje, dodali su.

Navaljni je imao 47 godina. Služio je kaznu u kaznenoj koloniji IK-3 u Karpu, oko 1900 km sjeveroistočno od Moskve, 60 km sjeverno od Arktičkog kruga. Navaljni je bio žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nakon što je objavljeno da je preminuo, uslijedio je niz reakcija, kao i optužbi.

Tijek događaja:

14:10 - Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola rekla je da je "svijet izgubio borca čija će hrabrost odjekivati generacijama", naglasivši da je Navaljni bio i dobitnik nagrade Saharov EP-a za slobodu mišljenja. "Rusija mu je uzela slobodu i život, ali ne i dostojanstvo", naglasila je.

Njemački kancelar Olaf Scholz istaknuo je da je Navaljni platio životom svoju hrabrost. "Svi smo jako tužni zbog toga što se onaj tko se zalaže za demokraciju mora bojati za svoju sigurnost i svoj život", dodao je Olaf Scholz na tiskovnoj konferenciji u Berlinu zajedno sa šefom ukrajinske države Volodimirom Zelenskim.

“Očito mi je da je (Aleksej Navaljni) ubijen poput tisuća drugih koji su mučeni do smrti zbog jedne osobe, Putina, kojemu je svejedno tko će umrijeti sve dok je na položaju”, naglasio je Zelenski.

Britanski premijer Rishi Sunak kazao je na X-u: "To je strašna vijest. Kao žestoki borac za rusku demokraciju, Aleksej Navaljni pokazao je nevjerojatnu hrabrost kroz svoj život".

"Moje su misli s njegovom suprugom i narodom Rusije za koji je ovo velika tragedija".

Francuski ministar vanjskih poslova Stephane Sejourne smatra da je Navaljni platio životom svoj "otpor opresivnom sustavu". "Njegova smrt u kažnjeničkoj koloniji podsjeća nas na realnost režima Vladimira Putina", rekao je.

Moskva snosi "veliku odgovornost" za Navaljnijevu smrt, ocijenio je norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide na X-u, dodajući da je "jako ožalošćen" tom viješću.

Latvijski predsjednik Edgars Rinkevics objavio je na X-u da je Navaljnija "brutalno ubio Kremlj". "To je činjenica i to je nešto što bi trebalo znati o pravoj prirodi sadašnjeg ruskog režima. Moja sućut obitelji i prijateljima."

Litavski predsjednik Gitanas Nauseda rekao je na X-u da se ruske vlasti moraju suočiti s posljedicama. Španjolska je zatražila da se razjasne sve okolnosti njegove smrti, a izrazi žalosti i sućuti došli su i iz Italije i Poljske.

14:05 - Američki državni tajnik Antony Blinken kazao je: "Rusija je odgovorna za ovo". Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je da SAD radi na potvrđivanju smrti Putinova kritičara.

14:03 - Liječnici su pola sata pokušavali oživjeti Alekseja Navaljnog nakon što mu je pozlilo u šetnji, javlja ruska novinska agencija Interfax, kako prenosi Sky News.

14:00 - Na društvenim mrežama objavljena je snimka, navodno snimljena jučer, koja prikazuje Navaljnog tijekom sudskog ročišta.

13:47 - Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg ističe: "Moramo utvrditi sve činjenice, a Rusija mora odgovoriti na sva ozbiljna pitanja o okolnostima njegove smrti".

Predsjednika Europskog vijeća Charles Michel kaže da EU smatra ruski režim "isključivo odgovornim" za smrt Alekseja Navaljnog.

"EU drži ruski režim jedinim odgovornim za ovu tragičnu smrt. Izražavam najdublju sućut njegovoj obitelji. I onima koji se bore za demokraciju diljem svijeta u najmračnijim uvjetima", naveo je.

