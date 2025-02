Bezobrazne cifre: Iskorištava se nestašica fiziološke otopine, u oglasnicima se prodaje za pravo malo bogatstvo

Već neko vrijeme u Hrvatskoj je nestašica fiziološke otopine, po ljekarnama ćete je teško naći, ali zato je ima po oglasnicima. Naime RTL piše kako se u oglasnicima litra prodaje za 20 eura, što je 700 posto skuplje nego u ljekarnama. - Najiskrenije, mislim da je to vrlo nemoralna praksa. Nažalost, nemamo niti jednu bočicu. Niti jedno pakiranje. Uopće nije dolazilo i to je to, moramo se prilagoditi situaciji. Normalno, ljudi su nezadovoljni jer im liječnici to preporučuju za inhalaciju i ispiranje nosa, što je sasvim razumljivo, ali alternativa koju im nudimo su razno razne ampule i otopine kojih ima u izobilju - objašnjava magistar farmacije Mario Vrebčević.

Neki po fiziološku otopinu odlaze primjerice u Sloveniju, a izobilje na internetu brine pak Ljekarničku komoru. Iz HALMED-a apeliraju na građane da lijekove i druge proizvode za zdravlje kupuju isključivo na ovlaštenim prodajnim mjestima, odnosno u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama, a ne na oglasnicima. Ni metoda kućne proizvodnje nije preporučena: - Razlog je taj da je fiziološka otopina sterilna i koriste se sirovine koje su provjerene i testirane. Kad to radimo u kućnoj radinosti, ne možemo dobiti tu razinu steriliteta - dodaje Vrebčević.

