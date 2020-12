'Bez obzira što smo se cijepili i dalje trebamo nositi maske'

Epidemiolog Branko Kolarić komentirao je početak cijepljenja protiv koronavirusa u Hrvatskoj, navodeći da je ova korak početak kraja pandemije.

"Osobe koje su u institucijama starije životne dobi su najugroženije od ove bolesti jer je kronološka dob najznačajniji prediktor lošeg ishoda, a tamo gdje su ljudi u kontaktu bolest se lakše prenosi i oni su nam uvijek bili prioritet za zbrinjavanje", kazao je Kolarić za N1.

"Siguran sam u to, od početka pandemije smo čekali ovaj trenutak. Iznenadilo me da smo u ovoj godini počeli cijepljenje. Ovo jest simbolično danas s obzirom na broj doza to je 0,25% populacije Hrvatske koje može biti pokriveno prvom dozom. To jest nada i ključni korak. Mjere koje smo do sad imali su iste za sve bolesti koje se prenose respiratornim putem, a sada imamo cjepivo koje djeluje specifično na ovaj virus. S obzirom i na nove varijante virusa i mutacije još je veća važnost ovog cjepiva", poručio je Kolarić.

Video: Branka Aničić prva je osoba koja se cijepila

Dodao je da bi oko 60 do 70% ljudi trebalo biti procijepljeno da se epidemije ne širi dalje.

"Za to trebaju mjeseci. I dalje imamo velik broj ljudi koji su u bolnici. Nažalost, i dalje velik broj ljudi dnevno umire od zarazne bolesti", kazao je Kolarić. Ipak, još neko vrijeme morat ćemo nositi maske, smatra Kolarić.

"No, bez obzira što smo se cijepili i što smo imuni, i dalje trebamo nositi maske i pridržavati se mjera dok god ne proglasimo kraj epidemije. Razlog je što osoba koja ili preboli ili se cijepi više se neće zaraziti od nekog drugog, ali može zarazu prenijeti od osobe A na osobu B. Ni cjepivo ni preboljenje ne štiti od toga da možemo i dalje biti prijenosnici zaraze. Zbog toga ćemo se morati i dalje sljedećih mjeseci pridržavati mjera. Srećom imamo pad broja zaraženih, ali još uvijek je 20% od testiranih pozitivni, s čim ne možemo biti zadovoljni", kazao je.