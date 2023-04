Beroš: Plenković ne bježi od problema, živo ga zanimaju elementi o kojima razgovaramo

Ovog ponedjeljka održao se još jedan sastanak užeg i šireg Predsjedništva HDZ-a u središnjici stranke na zagrebačkom Trgu žrtava fašizama, nakon čega je premijer Andrej Plenković nije dao izjave za medije, već ministar zdravstva Vili Beroš. Podsjetimo, pet krovnih liječničkih udruga nastavljaju pripremati štrajk i nakon sastanka s ministrom koji se održao ovog ponedjeljka.

Nakon sastanka u HDZ-u, Beroš je poručio kako još nema potrebe da se još u razgovore uključi i premijer.

- Potrebno je iskomunicirati sve što je prijepor na nižim razinama, a onda će biti uključen i premijer. On od toga ne bježi, on je bio senzibilan za te probleme, no nakon pandemije ideja ove vlade da unaprijedi zdravstvo više je nego neupitna. Premijera vrlo živo zanimaju elementi o kojima razgovaramo - poručio je Beroš.

- Zbog sigurnosti građana, potrebno je da prođemo kroz proces mirenja, i ustanovimo one poslove koji se ne mogu odgađati. Neću dopustiti štrajk u područjima u kojima je pomoć neodgodiva. Nekakvog općeg štrajka neće biti, Sindikat ga mora najaviti Skupštini i dati im valjani razlog. Mi ćemo njihov razlog sagledati, a smatramo li da nije utemeljen, obratit ćemo se sudu. Gledajte, svi smo svjesni situacije, isto tako smo naglasili rješenja i putem istih ćemo i krenuti - najavio je ministar Beroš nakon sastanka u HDZ-u.

Pripreme za štrajk

Podsjetimo, sindikati i ministarstvo zdravstva ni nakon održanog prosvjeda 18. ožujka nisu postigli dogovor, a razlog tomu je, tvrde sindikati, jer nisu od ministarstva dobili konkretne rokove za ispunjenje svojih zahtjeva, među kojima je i uredba od oko 74 milijuna eura godišnje. Beroš je nakon današnjeg sastanka iznio procjenu troška tražene uredbe od oko 74 milijuna eura godišnje, te poručio da će se za dva dana pisanim putem obratiti liječnicima "s obećanjima za koja misli da su u ovom trenutku utemeljena".

>> VIDEO Beroš o štrajku liječnika: Prvi puta smo se sami obvezali, ja kao ministar, na određene rokove

Predsjednica Sindikata istaknula je da su tražili aktivno uključivanje u dijalog premijera Andreja Plenkovića kako bi se ubrzao postupak međuresorne suradnje za ispunjenje njihovih zahtjeva. "No nismo dobili datum ni za to kada će nas primiti premijer", rekla je. Predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK) Krešimir Luetić istaknuo je da je zadnji put premijer razgovarao s liječničkim udrugama prije tri i pol godine. Očekivali su, kaže, da će ih premijer primiti nakon najvećeg prosvjeda liječnika u povijesti Republike Hrvatske, koji su organizirali prošloga mjeseca, no ništa se nije dogodilo. "Nas zanima kada će uredba biti u Narodnim novinama", poručio je i Luetić.