Bernardić se ispričao: 'Ono što sam rekao je možda ispalo malo nespretno'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ispričao se u nedjelju za svoju "nespretnu izjavu" da koordinatorstvo nije za eksperimentiranje te da taj posao moraju obaviti dokazani operativci na terenu poručivši međutim kako je HDZ zadnji koji može govoriti o položaju i pravima žena jer "u svojoj kući to itekako krše".

"Ono što sam rekao je možda ispalo malo nespretno, ja se s time mogu složiti i ispričavam se ako sam bilo koga time uvrijedio. No moramo znati od koga jučer dolaze napadi. Dolaze od HDZ-a i malih stranaka s ljevice, a što se tiče samog predsjednika Vlade Plenkovića neka objasni zašto nije pročitao vapaje žene od Alojza Tomaševića koja je dobijala batine od tog njihovog prijatelja i kolege kojeg oni i dalje podržavaju u požeškoj Županijskoj skupštini", rekao je Bernardić koji je u povodu Međunarodnog dana žena na Trgu bana Jelačića dijelio karanfile.

HDZ je, kaže Bernardić, zadnji koji može govoriti o položaju i pravima žena budući da oni to u svojoj kući itekako krše, a na SDP-u sada pokušavaju "ubrati političke poene".

Na pitanje zbog čega ipak nema žena među SDP-ovim koordinatorima šef SDP-a je ustvrdio kako treba biti svjestan realnosti.

"Ja sam naslijedio situaciju u kojoj je afirmiranih žena u politici u SDP-u, u Hrvatskom saboru malo. I to moramo mijenjati. To je proces i zbog toga smo svjesni situacije i upravo smo predložili izmijenjeni model koji će omogućiti konačno da u Hrvatskom saboru, od svih naših zastupnika bude pola žena. Tako se to radi", rekao je šef SDP-a te je pozvao i druge stranke da uvedu 'zip model' kako bi u hrvatsku politiku došlo više žena.

"Borit ćemo se još više za prava žena. Sada je jaz između mirovina za istu plaću muškaraca i žena za vrijeme radnog vijeka, otprilike 23 posto. Dakle, žene imaju 23 posto manje mirovine. S druge strane, žene u Hrvatskoj imaju na radnom mjestu 13 posto manje plaće. To je nepravedno i to je nešto protiv čega se moramo boriti zakonskim sredstvima", poručio je Bernardić.

Europski prosjek je, kaže, da oko 30 posto žena aktivno sudjeluje u upravama tvrtki koje se izlistavaju primjerice na europskoj burzi, dok je u Hrvatskoj taj postotak duplo niži.

Euro je neminovnost

Bernardić se referirao na prijedlog Suverenista da se referendumom zabrani uvođenje eura ustvrdivši kako je "euro dobra stvar za Hrvatsku".

"Budući da su mnogi naši građani, kada je riječ o kreditima, onda je to negdje oko 80 posto kredita, manje-više vezani uz euro. Mi nemamo tu monetarnu suverenost o kojoj druge zemlje imaju različite standarde. Euro je neminovnost, a ono što će biti blagodat eura je taj što će turisti kada dolaze u Hrvatsku moći kroz korištenje eura jednostavnije biti u turističkoj usluzi. S druge strane to će stvoriti brojne olakšice za poslovanje naših poduzeća", naveo je šef SDP-a.

Dodao je međutim kako se treba osigurati da euro ne udari na standard građana poskupljenjem. "To će naša SDP-ova vlada osigurati i vjerujem da ćemo u našem mandatu uvesti euro", ustvrdio je zamjerajući aktualnoj vladi jer je počela pripreme za euro jako kasno.

Treba, kazao je Bernardić, poraditi na mjerama kako spriječiti udar na gospodarstvo i turizam zbog koronavirusa. Mišljenja je kako ne treba u ovom trenutku širiti paniku. "Mislim da državne službe dobro rade svoj posao, da su na nogama i svi angažirani", rekao je.

Programsku odrednicu Suverenista koji žele sve pripadnike nacionalnih manjina dići na razinu većinskog hrvatskog naroda nazvao je skandaloznom.

"To je skandalozno i nedopustivo u 21. stoljeću. nećemo nikome dopustiti da na ovaj način diskriminira bilo koga po vjerskoj, nacionalnoj, seksualnoj, spolnoj i dobnoj osnovi. Protiv toga ćemo se boriti svim sredstvima", poručio je.

U koaliciju s HDZ-om ni u najgoroj noćnoj mori

Upitan o mogućnosti velike koalicije s HDZ-om rekao je da s tom strankom koja je na optuženičkoj klupi za korupciju "ne razmišlja ni u najgoroj noćnoj mori".

"SDP će predvoditi pobjedničku koaliciju koja će sastaviti buduću hrvatsku vladu", poručio je Bernardić.

Upitan kako idu pregovori s HSS-om uzvratio je kako pregovori s tom strankom idu dobro te da će "brzo zatvoriti tu koaliciju" kao i da se razgovara i s drugim strankama.