Bernardić: SDP-ov prioritet su građani, a HDZ-ov interesne skupine

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ustvrdio je u intevjuu za Hinu kako je SDPov prioritet bolji život svih građana, dok je HDZ-ov model vladanja ulaganje u interesne skupine.

Ohrabren recentnim istraživanjima javnog mišljenja koja njegovu stranku svrstavaju na vodeće mjesto, Bernardić već neko vrijeme u sklopu priprema za parlamentarne izbore intenzivno obilazi teren i članstvu i biračima predstavlja program pod nazivom „Ispiši budućnost“ kojim namjerava zadobiti njihovu naklonost i glas na izborima.

U intervjuu za Hinu pojašnjava ključne poteze koje će povući postane li premijerom, u što je uvjeren, a koji će, kako smatra, odmah ostvariti materijalne efekte na standard građana, a naglasak u programu SDP-a je i na pitanjima ravnopravnosti i borbi protiv diskriminacije bilo koje vrste.

U sklopu predizbornog programa predstavili ste niz mjera, među kojima i povećanje neoporezivog dijela dohotka s četiri na pet tisuća kuna, što bi odmah povećalo plaće za 800 tisuća ljudi. Kako je porez na dohodak prihod lokalnih jedinica, što znači da će to biti udar na njihove proračune, znači li to da namjeravate ići i u reformu lokalne samouprave, smanjivanje broja općina, gradova, županija?

Za ovaj smo plan predložili paket od tri zakona – prvi je da se osigura povećanje neoporezivog dijela dohotka na pet tisuća kuna, drugi je da se taj gubitak jedinicama lokalne samouprave kompenzira kroz dodatnih 17 posto koja sada iz poreza na dohodak ide u Fond za izravnanje, a taj bi se Fond punio iz državnog proračuna temeljem općih prihoda proračuna, a jedan od njih je i PDV. To je logično i normalno jer je PDV porez koji nastaje u cijeloj Hrvatskoj. Naša mjera košta milijardu i pol kuna, a ova je Vlada s poreznim rasterećenjem tri milijarde kuna usmjerila u profit stranih trgovačkih lanaca, uvoznih lobija, u povećanje plaća najbogatijima. Donijeli su i mjeru da je plaća u Hrvatskoj narasla samo onima s plaćama iznad 17,5 tisuća kuna pa je, primjerice, Plenkoviću plaća narasla u mandatu za četiri tisuće kuna mjesečno. To nije fer, plaće trebaju rasti onima kojima su najmanje i zato našom mjerom predlažemo rast plaća za više od 800 tisuća radnika, između 330 i 500 kuna. Naš prioritet je bolji život svih građana, a njihov model vladanja je ulaganje u interesne skupine.

Znači, u PDV nećete dirati?

U opću stopu ne, ali uvest ćemo međustopu od deset posto u ugostiteljstvu i na usluge smještaja, kako bi turizam bio konkurentan onom na Mediteranu, ali i zbog bolje naplate poreza. Francuska, Španjolska, Italija, Portugal imaju PDV između šest i deset posto, a mi između 13 i 25 posto i s tim ne možemo biti konkurentni. Kad smo u mandatu naše Vlade smanjili PDV na 13 posto u turizmu, prihod od turizma se povećao 60 posto, a broj zaposlenih i investicije su narasli dvostruko.

Najavljujete i minimalac od četiri tisuće kuna neto. Poslodavci već prigovaraju da to neće moći izdržati?

Prilagodba će trajati malo više od godinu dana, a poslodavce u radnointenzivnim djelatnostima oslobodit ćemo plaćanja barem 50 posto zdravstvenog doprinosa. Nećemo stvari rješavati naglo nego ćemo ljudima dati period prilagodbe. Činjenica je da sada u Hrvatskoj minimalac nije dovoljan za dostojanstven život i to nam mora biti nit vodilja kod prijedloga za povećanje.

U medijima su vas već prozvali 'Obećanković', a neki će reći da vaše mjere podsjećaju na obećanje o otvaranju 200 tisuća radnih mjesta? Kako i čime kanite provesti sve što planirate?

Za vrijeme ove vlade zbog sveprisutne korupcije gubimo milijarde koje se slijevaju u privatne džepove. Kada se obračunamo s korupcijom taj novac ćemo usmjeriti u gospodarski rast. Iskoristit ćemo EU fondove, jer smo po iskorištenosti zadnji u Europi, a riječ je o milijardama koje ne koristimo. Oslobodit ćemo sredstva HBOR-a za financiranje malog i srednjeg poduzetništva. Banke trebaju početi više financirati poduzetništvo, a ne samo državu i građane. Oslobodit ćemo i investicijski potencijal javnih poduzeća, energetskog sektora i poljoprivrede. Kroz naše mjere ćemo osigurati još 1,5 do 2 posto rasta BDP-a, što znači milijarde više u proračunu.

Dio programa je usmjeren na ideologiju i svjetonazor. U prvi plan stavljate jačanje položaja i ravnopravnost žena i tu ste već pali na ispitu. Među deset SDP-ovih koordinatora izbornih jedinica nema nijedne žene. Neće valjda biti da nijedna SDP-ovka nije sposobna voditi pripremu izbornog procesa?

Kada sam postao predsjednik imali smo vrlo mali broj žena u Saboru i u tijelima stranke. To se, nažalost, vidi i u izboru koordinatora, ali to vremenom moramo mijenjati, to je proces. Upravo sam zato predložio zip-model. Tako će žene na našim izbornim listama biti zastupljene 50 posto.

Nije li koordinatorstvo šansa za profilaciju? Zašto to, primjerice, ne bi bila prilika gradonačelnici Supetra Ivani Marković za izlazak na nacionalnu scenu?

Koordinatorstvo nije za eksperimentiranje. Taj posao moraju obaviti dokazani operativci na terenu. Ivana, kao i ostale kolegice, svakako će dobiti svoju šansu, jer ja istinski vjerujem u rodni paritet i da ženama treba dati priliku svugdje gdje mogu dati konkretan doprinos.

Među akcentima vašeg programa je borba i za prava LGBTIQ populacije. Mislite li da je vaša bivša vlada pogriješila što prije referenduma o braku nije Ustavnom sudu poslala referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti?

Ne mislim da je pogriješila jer su potpisi bili skupljeni sukladno Zakonu. Da je Ustavni sud vjerovao da je to bilo suprotno našem Ustavu, oni bi sami reagirali jer im je to obveza, no, nisu. Zato je SDP pod mojim vodstvom i predložio izmjenu Zakona o referendumu kako bi se jasno definiralo koja pitanja mogu na referendum, a koja ne. Po meni, nikada se ne smije dovoditi u pitanje zaštita prava manjina i svih onih koji su drugačiji po bilo kojoj osnovi. Nitko ne smije biti diskriminiran ni po jednoj osnovi i mislim da smo to dokazali u zadnjih 30 godina našeg djelovanja.

Ali to ste učinili tek nakon što je referendum proveden?

Istina, tada smo to propustili učiniti. No, podsjetit ću kako je SDP-ova Vlada nakon referenduma, odmah donijela Zakon o životnom partnerstvu.

Može li LGBT populacija u vašem mandatu očekivati unapređenje svog položaja? Evo sad je pitanje udomiteljstva istospolnih parova u fokusu, hoćete li ozakoniti tu mogućnost?

Taj trend udomljavanja je nezaustavljiv i on će doći i u Hrvatsku. Mi smo ozakonili životno partnerstvo. Sljedeći korak je omogućiti ljudima da udome djecu kako bi napuštena, nezbrinuta djeca osjetila toplinu obiteljskog doma, a ne ostala prepuštena cesti i sama sebi. To je važno za zajednicu i riječ je o progresivnim trendovima koji su u Hrvatskoj danas puno prihvatljiviji nego što su bili prije deset godina.

Jedna od tema na kojoj inzistirate je i Zakon o podrijetlu imovine?

Četrnaest ministara iz Plenkovićeve Vlade je otišlo zbog sumnje na korupciju i zato što ne mogu dokazati porijeklo imovine. To je priča o Plenkovićevim prvim suradnicima. Sad je njemu blizak Branko Bačić u imovinsku karticu preko vikenda upisao 26 nekretnina. Moje pitanje je kako to da je preko vikenda stekao 26 nekretnina? Ne smijemo se pretvarati da se u Hrvatskoj to ne događa. Zato je važno ispitati porijeklo imovine kako dužnosnici, političari, suci ne bi mogli sumnjiv novac trpati u džepove i stjecati nekretnine na sumnjiv način te da kao do sada nitko za to ne odgovara. Mi to moramo spriječiti i s tim ćemo se beskompromisno obračunati. Ojačat ćemo i ulogu poreznog Uskoka i krenuti u reformu pravosuđa koja će biti teška, ali to moramo napraviti.

Je li vama vaš bliski stranački kolega i suradnik Mladen Kešer objasnio otkud mu 279 nekretnina?

To su pašnjaci, travnjaci, šume koje je naslijedio i on je to uredno upisao u imovinsku karticu od prvog dana. Činjenica je da je čovjek imućan i nije problem da je netko imućan, ako transparentno može dokazati kako se obogatio. I to mi u SDP-u nikada nećemo dovoditi u pitanje. U Hrvatskoj ljudi moraju imati šansu za uspjeh, ali pravila i zakoni moraju vrijediti jednako za sve.

Kako ćete izaći na izbore – u jedinstvenoj, širokoj fronti ili dva bloka, lijevom i liberalnom?

Mi ćemo voditi pobjednički blok. Pregovaramo s HSS-om, HSU-om, SNAGA-om, a razgovaramo i s IDS-om, GLAS-om i drugim strankama. U ovoj fazi razgovaramo i važno nam je oformiti dovoljno jak pobjednički blok da se glasovi ne rasipaju i da dobijemo što više mandata na sljedećim izborima.

Jeste li i dalje sigurni da vam je HSS optimalan strateški partner, s obzirom na to da nerijetko vidimo diskrepanciju između vodstva i članstva stranke? Neki dan je cijela Čazma napustila HSS. Kontrolira li vodstvo HSS-a situaciju na terenu?

Ne brine me to jer je ekipa koja je izašla iz HSS-a u lokalnoj koaliciji s HDZ-om. To je ostatak HDZ-ovaca u HSS-u. Mislim da HSS s Krešom Beljakom na čelu u zadnje četiri godine vodi vrlo konzistentnu politiku. Vjerujem da je veliki broj članova HSS-a suglasan s Beljakovom politikom. Pod njegovim vodstvom HSS je napravio jasan otklon od HDZ-a jer su svjesni da je HDZ godinama sinonim za korupciju i lopovluk.

Kako ćete slagati liste za izbore? Hoće li prednost imati iskusni i dokazani SDP-ovci ili ćete njih staviti na neulazna mjesta pa da se bore preferencijalno, a na sigurna mjesta postaviti 'svoje' ljude?

Lista SDP-a će opet biti najjača s najkvalitetnijim imenima. Bit će to kombinacija najjačih ljudi u SDP-a, na državnoj i lokalnoj razini, potpuno rodno paritetna i svakako spoj mladosti i iskustva. Ali još je rano govoriti o tome, sve će se znati kada počnu teći rokovi za slaganje lista. U dijaspori ne planiramo imati listu.

Koga biste radije na izbornom megdanu – Andreja Plenkovića ili Miru Kovača?

Nama u SDP-u je to potpuno svejedno. SDP će ionako pobijediti na idućim parlamentarnim izborima.

Ako se to ne dogodi, hoćete li podnijeti ostavku?

Siguran sam kako se to se neće dogoditi. SDP će voditi pobjedničku koaliciju, pobijediti na izborima i sastaviti novu vladu.