SDP-ovac obećao da će volontirati, sada se predomislio i ide na plaću od 11.600 kuna

Unatoč obećanju građanima da će volontirati, SDP-ovac Luciano Žufić, donačelnik istarske općine Žminj, odlučio se ipak zaposliti u toj općini i to na plaću od 11.600 kuna.

Iako je pred izbore 2017. obećao biračima da će raditi kao volonter, on je sada ipak odlučio iskoristiti svoje zakonsko pravo. Dosad je primao volontersku naknadu od 2.000 kuna, no od 1. ožujka radi za plaću kakvu ima i načelnik Željko Plavčić, piše Glas Istre.

Potez koji je povukao njegov zamjenik, šokirao je i samog načelnika koji je prošli tjedan zaprimio dokumentaciju, a već za danas je na ovu temu sazvana izvanredna sjednica Općinskog vijeća Žminja na kojoj će se pokušati osporiti, točnije "sniziti" nova zamjenikova plaća.

– Činjenica je da je to zakonsko pravo koje je on iskoristio, iako nikad pred izbore, ali ni poslije nije bilo govora da će raditi kao profesionalac. To jednostavno nije bila opcija – rekao je Plavčić.