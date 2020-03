Bernardić pozvao na rigoroznije mjere za spas gospodarstva

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić pozvao je u srijedu u Saboru na rigoroznije mjere za spas gospodarstvu od posljedica epidemije koronavirusa, ali i rigoroznije mjere sprečavanja širenja zaraze.

"Ugroza gospodarstva je drugi najvažniji učinak krize, ako se takav trend nastavi bit će to velik udar na državni proračun, pad se očekuje u turizmu, industriji, trgovini , prometu, izvozu, potrošnji . Zato je nužno donijeti adekvatne mjere, kratkoročne za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti i srednjoročne kako bi se spriječila posljedice moguće duboke recesije”, rekao je Bernardić u saborskoj raspravi o paketu od 63 mjere kojima Vlada želi pomoći gospodarstvu.

Kao jednu od mjera koju SDP predlaže izdvojio je participiranje države u plaći u naredna tri mjeseca, i to do 75 posto visine neto plaće, a najviše do 5 tisuća kuna a da razliku isplati poslodavac uz obvezu da će sačuvati radno mjesto barem još 3 mjeseca.

SDP predlaže i povećanje naknade u slučaju karantene na iznos prosječne plaće, kao i plaćeni dopust za roditelje koji ostaju kod kuće s djecom.

Osim u gospodarstvu, Bernardić je pozvao i na rigoroznije mjere sprečavanja širenja zaraze, odnosno na zatvaranje kafića, restorana i shopping centara. "Iskustvo talijanskih gradova i nekih europskih zemalja uči nas da svaki dan odgađanja rigoroznih mjera može biti presudan za širenje epidemije", rekao je.

Branko Bačić (Klub HDZ-a) istaknuo je kako Vladine mjere dolaze u pravo vrijeme i predstavljaju sveobuhvatan paket za smanjivanje posljedica koronavirusa na gospodarstvo.

„Danas je gospodarski i financijski sustav Hrvatske stabilniji i zato Vlada može izaći s ovakvim mjerama koje će iznositi oko 30 milijardi kuna”, poručio je i naglasio kako je najvažnije u ovoj krizi očuvanje radnih mjesta.

Da je važno spriječiti otkaze slaže se i Tulio Demetlika (IDS) upozorivši da će 80 posto realnog sektora imati negativne posljedice.

„Očekujem da bogatiji manje gledaju na dobit a više na radnike, svatko će morati podnijeti žrtvu, od državne do lokalne razine”, poručio je Giovanni Sponza (IDS) . IDS podržava vladine mjere ali i smatra kako one neće biti dovoljne.

Tomislav Panenić (Klub zastupnika Nezavisne liste mladih) naveo je primjer Njemačke koja, kako je kazao, ide s najjačim paketom pomoći od Drugog svjetskog rata. Među ostalim predložio je i da se razmisli o iznimci da se osobama koje se bave poljoprivredom a nalaze se u samoizolaciji omogući da mogu "sjesti za traktor i obraditi zemlju".

Saborski zastupnik Kažimir Varda (BM 365) poručio je kako će svoju zastupničku dužnost izvršavati do kraja bez obzira na preporuku Stožera za civilnu zaštitu da osobe starije od 65 godina ne izlaze van.

"U Saboru je 11 zastupnika iznad 65 godina, a odluka je Stožera da se osobe iznad 65 godina zadržavaju doma. Ja vas uvjeravam da ćemo mi do kraja izvršavati svoje saborske dužnosti osim ako se okolnosti bitno ne promjene”, kazao je Varda koji je ove godine navršio 76 godina.

„Što se mene tiče, ako me zdravlje posluži vidjet ćete me ovdje svaki dan a ako me nema onda sam u samoizolaciji”, rekao je.

Varda smatra kako bi zatvaranje rada Sabora bilo pogubno „i zbog naroda i zbog širenja panike”.