Bernardić: Milanović bi trebao biti faktor stabilnosti, a ne konflikta

Saborski zastupnik Davor Bernardić iz Kluba socijaldemokrata poručio je srijedu da nije požalio što je Zorana Milanovića predložio za predsjednika Republike, ali ističe kako mu se ne sviđa njegova svađalačka retorika jer bi trebao biti faktor stabilnosti, a ne faktor konflikta.

"Nisam požalio što sam ga predložio za predsjednika RH, apsolutno stojim iza svoje odluke, mislim da je on korektiv u društvu i ima jedan osebujan stil", izjavio je Bernardić novinarima u Hrvatskom saboru, komentirajući Milanovićeve recentne sporne izjave o genocidu u Srebrenici i ubojstvu članova obitelji Zec.

Upitan na koji je način predsjednik korektiv u društvu kada na ovaj način komunicira, Bernardić je odgovorio kako misli da predsjednik Republike dobro detektira određene probleme u društvu, no, dodaje, 'ne sviđa mi se svađalačka retorika i mislim da bi on tu trebao biti definitivno puno veći faktor stabilnosti, a ne faktor konflikta'.

"Predsjednik Republike treba biti korektiv u društvu i to je nešto što sam od početka zastupao prilikom one situacije kad sam ga predložio za predsjednika Republike. To nam je bio cilj, da predsjednik Zoran Milanović bude korektiv u društvu. To svakako znači da definitivno nije dobro u prostoru nametati svađalačku retoriku, jer predsjednik treba djelovati i kao određena stabilnost, odnosno, predsjednik mora svojom pojavom i ponašanjem de facto u javnosti upozoravati na stvari na način da svojim primjerom jednostavno pokaže kako se određene stvari mogu raditi drugačije", napomenuo je bivši čelnik SDP-a.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svađe u javnom prostoru, dodao je, pogotovo kada su tragedije u pitanju, kada je Srebrenica u pitanju, kada su u pitanju važni datumi iz hrvatske povijesti, kao i tragično ubojstvo obitelji Zec, to jednostavno nije dobro i nema osobe koja je sretna da bilo tko, bez obzira tko to bio, na tome pokušava steći bilo kakve političke poene.

"Genocid je genocid, u Srebrenici je izvršen jedan od najvećih genocida u 20. stoljeću, to je nešto čega svi trebamo biti svjesni. Kao što se Hrvatska sjeća s posebnim pijetetom žrtava Vukovara, tako se i BiH, ali i zemlje u okruženju koje su bile direktno pogođene ratom, sjećaju žrtava Srebrenice, koji je jedan monstruozan, neljudski događaj, koji definitivno zaslužuje poseban pijetet, poštovanje u svakoj prilici", poručio je Bernardić.

Volio bih kada bi u javnom prostoru u političkoj raspravi između važnih aktera, prije svega predsjednika Republike i predsjednika Vlade, bilo malo više uvažavanja i međusobnog poštovanja i drugačije retorike. Mislim da svađa u javnom prostoru nije dobra za nikoga, ocijenio je.

Dodao i kako mu se čini da u ovom trenutku svađa između predsjednika Milanovića i ministra Banožića zapravo odgovara Plenkoviću jer on, po Bernardićevu mišljenju, "sa strane po principu 'ne bi se štel mešati' trlja ruke dok trpi sustav obrane".

Nije dobro da je sustav obrane i nacionalne sigurnosti izložen na ovaj način i da je predmet bilo kakvih političkih prepucavanja, istaknuo je.

VIDEO Hit izjave predsjednika Milanovića: "Macron je garant došao s termosicom kod mene... ", "Ja ne mogu ići kao Česi na luftmadracu, kao prije 30 godina!"