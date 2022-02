Benčić: Ovo su prijedlozi kojima Možemo! želi reformirati pravosuđe

Hrvatsko pravosuđe je neučinkovito i to je izvor mnogih drugih problema koji guše hrvatske građane te koče napredak cijele države. Da je reforma ovog sektora nužna slažu se više-manje svi, no do sada nije pronađeno rješenje koje bi dovelo do nekog značajnijeg pomaka. O ovoj temi koja je jedna od gorućih u Hrvatskoj, govorila je jučer saborska zastupnica Sandra Benčić, koja je otkrila i što točno Možemo! predlaže za reformu pravosuđa.

– Mi smo to podijelili u nekoliko stupova, jedan je otvaranje pravosuđa prema javnosti. Otvaranje rasprava za javnost putem web-streaminga, da se regulira pitanje kako suci podnose prijave protiv novinara, imamo poplavu tužbi sudaca protiv novinara, što pokazuje hermetičku zatvorenost prema javnosti. Predložili smo transformaciju Državnog sudbenog vijeća i način izbora sudaca, čime predlažemo da se jedna petina sudaca bira iz dijelova ljudi koji dolaze iz akademske zajednice, odvjetnika itd. To bi donijelo novi vjetar u pravosuđe. Tražimo da se objavljuje sudska praksa, da se objavljuju presude na internetu. To je osnova i za predvidljivost sudskih odluka i za ujednačavanje sudske prakse među strukom - kazala je Benčić za Večernji TV, pa dodala da smo dobili jako puno novca iz fondova Europske unije da bismo napravili softvere za objavu sudske prakse, ali da se to nije dogodilo.

VEČERNJI TV Gost emisije Sandra Benčić (Voditeljica: Petra Maretić Žonja)

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknula je da Možemo! inzistira i na skraćivanju trajanja postupaka, te teritorijalnu reorganizaciju sudova.

- Hrvatska ima, čini mi se, 35 općinskih, ili ono što nazivamo sudovi prvog stupnja, zatim imamo županijske sudove, imamo specijalne sudove. Po tome smo zapravo, ja bih rekla, isto u vrhu Europe, po broju samih sudova, što ne doprinosi niti ujednačenosti sudske prakse, niti stvaranju centara izvrsnosti. Mislimo da bi bilo dovoljno da imamo 12 sudova prvog stupnja i četiri regionalna suda – kazala je Benčić.

Smatra da je važno osigurati jednakost građana pred zakonom, ali da se to ne može dogoditi "u ovakvom zatvorenom sustavu, koji je zapravo i u edukacijskom smislu i u smislu razmjene izrazito zapušten."