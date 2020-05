Objavljujemo audio snimku Kreše Beljaka: Bernardić se složio da se pozove i Most

U ponedjeljak je Večernji list na naslovnici tiskanog izdanja objavio udarnu vijest s naslovom "Beljak: SDP je nudio koaliciju i Mostu".

Tekst iz Večernjeg lista potpisuje Denis Romac, ugledni novinar s ogromnim iskustvom. Međutim, nije trebalo dugo čekati da se glavni politički protagonisti jutros oglase oko Beljakovih izjava.

Među prvima je reagirao predsjednik SDP-a Davor Bernardić. On je, naime, na svojoj službenoj Facebook stranici objavio fotografiju naslovnice Večernjeg lista i velikim slovima napisao "LAŽ".

Uskoro se o koalicijskim pregovorima o kojima je u intervjuu za Večernji pričao Beljak, oglasio i Mostovac Nikola Grmoja. Kazao je kako je sve laž i da Beljakove izjave vidi kao nastavak specijalnog rata koji se vodi protiv Mosta.

"Ako je Krešo Beljak tako nešto rekao, onda laže i to radi po nalogu šefa HDZ-a Andreja Plenkovića kojemu je HSS već dao svojedobno svojih pet potpisa kad je trebalo. Beljak sada takvim istupima ruši i svoju novu koaliciju u koju je ušao. Most nikada ne bi išao na izbore ni sa SDP-om ni s HDZ-om i to svi znaju", kazao je Grmoja.

HDZ se, također na svojoj Facebook stranici osvrnuo na prijepore Mosta, SDP-a i HSS-a.

Vladajuća stranka podrugljivim tonom je prokomentirala da se 'Restart koalicija već u prvom tjednu treba restartati'.

"Dugo su trajali. Nakon afere s plagiranjem naziva koalicije, već danas se Bernardićeva družina potrošenih plagijatora počela raspadati. Bernardić optužuje Beljaka da laže, jer je potonji izgleda razotkrio pregovore između SDP-a i MOST-a, koji su trebali ostati u najstrožoj tajnosti. Pravi pokazatelj razine neozbiljnosti dvojice 'čelnika opozicije'. Zamislimo samo da Bernardić i Beljak vode Hrvatsku u borbi s izazovima s kojima smo suočeni?! Bernardić je ponovno demonstrirao svu raskoš svog političkog talenta', stoji u Facebook objavi HDZ-a", priopćili su iz HDZ-a.

Napomenimo i to da je Krešo Beljak svega nekoliko minuta prije objave ovog teksta na svojem Facebook profilu napisao da nikad nije vodio pregovore s Mostom, a pogotovo mimo Bernardića. Kazao je da se radi tek o skretanju pozornosti s bitnijih tema.

No, kako bi Večernji list zaštitio vlastiti integritet te relevantnost i objektivnost, a čitatelje kao i uvijek stavio na prvo mjesto svojih interesa, odlučili smo objaviti snimku razgovora između novinara Romca i Kreše Beljaka.

Snimku možete poslušati u prilogu, a u nastavku donosimo njezin transkript:

Krešo Beljak: Gledajte, da i nije ovakva situacija oko korone opet bi to bila nužnost po meni. Ponavljam, po meni. Mislim, znam da isto razmišlja gospodin Bernardić i to upravo zbog izbornog zakona koji je isto tako, po meni, izašao iz okvira ustavnosti. Odnosno one izborne jedinice u kojima postoji sada već prevelika razlika, plus minus, odnosno preveliko oduzimanje glasova... To je prva stvar koja je sigurno neregularna, dakle sigurno je da je u nekim izbornim jedinicama potrebno puno manje glasova da bi se dobio mandat.

Novinar: Na to je upozorio Ustavni sud još prije koliko godina...

Krešo Beljak: Još prije onih prošlih izbora. Do sada se ništa nije promijenilo. To je jedna stvar, druga stvar je D'Hondtova metoda koja ne odražava pravo stanje stvari na terenu odnosno na izborima. Dakle, izbori su i kad ne bi bilo pandemije, vrlo, vrlo, upitni što se tiče regularnosti, ako možemo govoriti o poštenju i zakonitosti. Ali to je opet dio povijeti ovih prostora. Dakle, mi smo imali, ne znam, prije 80 godina izbore kojima je opozicija, a tu možemo povući paralelu, gdje se pod vodstvom Vlatka Mačeka na izborima 1938. okupila cjelokupna opozicija. Od krajnje ljevice do krajnje desnice protiv vladajućih. U tom smislu sam ja i predlagao Bernardiću i on se s tim složio, da se pozovu, govorimo o mjesecu prije mjesec dana, čak i Most i sve moguće ideološke različite pozicije, a kojima je zajednički nazivnik taj da su protiv HDZ-a. Međutim, naravno, od strane Mosta nije bilo interesa. Dakle, s podsmijehom se tome pristupilo...

Novinar: Kako ste to predlagali?

Krešo Beljak: Pa to sam ja inkognito, ali više onako izbjegavajući teren, predložio i Grmoji i Petrovu. Međutim to je s podsmijehom odbačeno, a što je i jasno jer se radi o neostvarenim HDZ-ovcima koji ne promišljaju niti su ikad promišljali o bilo kojoj drugoj priči osim HDZ-a.