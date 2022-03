Belgijac autom usmrtio šestero ljudi pa nastavio voziti još stotinjak metara. Optužen za ubojstvo iz nehaja

Muškarac koji se automobilom zabio u posjetitelje karnevala i ubio šestero ljudi optužen je za ubojstvo iz nehaja, objavila je u utorak belgijska agencija Belga.

Incident se dogodio u nedjelju kad se 34-godišnji vozač zabio u gomilu ljudi u južnom belgijskom gradu Strepy-Bracquegnies, teško ozlijedivši još desetero ljudi.

Muškarac je pritvoren, a optužen je i njegov suvozač. Istražitelji su ubrzo nakon nesreće odbacili da je motiv bio terorizam i vjeruju da je uzrok tragedije njegova opasna vožnja, bez namjere da nekoga ubije.

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS A police officer looks on at the site where a vehicle drove into a group of Belgian carnival performers who were preparing for a parade in the village of Strepy-Bracquegnies, Belgium March 20, 2022. REUTERS/Johanna Geron Photo: JOHANNA GERON/REUTERS

Ured tužitelja objavio je da je optuženik priznao da je vozio prebrzo i da je kočio prije incidenta. Belgijska televizija VRT prenosi da je vozio 90 kilometara na sat u području gdje je ograničenje 50.

Vozač je rekao da je nakon incidenta nastavio voziti nekoliko stotina metara zbog toga što je bio u šoku. U krvi je imao nešto veću razinu alkohola od dopuštene.

