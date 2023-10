Barišić: 'Kada sam stigao u klub, Dinamo je dugovao milijune'

Još uvijek svjedoci iskazuju vezano za optužbe koje se tiču samo Zdravka Mamića, odnosno za nekadašnju treću optužnicu protiv "vladara hrvatskog nogometa", a koja je u međuvremenu spojena s drugom optužnicom za izvlačenje novca iz Dinama. Zdravka Mamića u toj zasebnoj točki tereti se da je u razdoblju od 2002. do 2007. godine, prvo kao član izvršnog odbora GNK Dinamo, a nakon toga kao izvršni dopredsjednik i član uprave Dinama, ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima kluba, s računa u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura koje je zatim koristio za osobne potrebe. Mamićeva obrana tvrdi da taj novac nije zadržao za sebe nego je njime plaćao igrače.

- Naša situacija u to doba bila je u financijskom pogledu vrlo teška. Predsjednik uprave kluba Zdravko Mamić obavijestio me da je situacija takva da nismo u stanju osnovne obveze izvršavati, posebice prema igračima, i predložio je da se otvori devizni račun u Klagenfurtu. Računu Dinama u Hrvatskoj prijetila je blokada, a na naplatu su dolazila brojna potraživanja, pa je iz tog razloga otvaranje računa u inozemstvu bilo opravdano. Potpisao sam akt, kao predsjednik kluba, s kojim se taj račun mogao otvoriti, a isključivo pravo raspolaganja sredstvima s tog računa imao je Zdravko Mamić. Ja osobno nisam imao više nikakvih kontakata po pitanju tog računa, osim što me Zdravko Mamić povremeno obavještavao kako se raspolaže novcem s tog računa. Nije mi poznato iz kojih je izvora dolazio novac na taj račun. No, unam da je firma za koju sam radio, Siemens, uplatila je 500.000 eura sponzorstva na taj račun. Ja sam intervenirao u Siemensu da to učine – započeo je svojed svjedočenje Mirko Barišić, predsjednik Dinama.

VEZANI ČLANCI

- Znate li vi ijednu konkretnu situaciju da je s tog računa plaćena neka obveza Dinama? - upitao ga je sudac Davor Mitrović.

- To ne znam – odgovorio je Barišić.

- Zdravko Mamić će izvijestio da su neki igrači isplaćeni preko tog računa u Klagenfurtu – dodao je svjedok.

Pretpostavlja, kazao je, kako su se sve uplate i isplate morale bilježiti u poslovnim knjigama kluba.

- Nakon otvaranja istrage, Izvršni odbor je donio odluku da Dinamo nije oštećen vezano za kazneni postupak. Ta odluka donesena je nakon iscrpnog izlaganja Zdravka Mamića. Ja sam potpisao zaključak Izvršnog odbora u veljači 2018. i dobro se toga sjećam, rekao je Mirko Barišić.

- Ne sjećam se danas detalja Mamićeva izlaganja, bilo je vrlo iscrpno, ali rekao je da je račun u inozemstvu ostvario svoju svrhu i korišten je za namjenu za koju je bio i otvoren. Toj sjednici Izvršnog odbora nazočio je jedan pravni stručnjak, ne sjećam se imena, a on je autor i spomenutog zaključka, dodao je svjedok.

Zdravka Mamića je upravo Mirko Barišić doveo u Dinamo 2000. godine, nakon što je izabran za predsjednika kluba.

- Dinamo je funkcionirao na neki način paralelno, postojali su športsko dioničko društvo, koje je kasnije otišlo u stečaj, i udruga, a oni su se međusobno ispreplitali. Ja u dioničkom društvu nisam imao nikakvu funkciju, objasnio je Barišić.

- Kada sam stigao u klub, Dinamo je dugovao milijune. Neki su predlagali stečaj, no ja sam se tome protivio, vjerovao sam kako se može naći rješenje. Zato sam i predložio dolazak Zdravka Mamića, smatrao sam da će on svojim sposobnostima pomoći klubu. Problemi su se ubrzo i počeli rješavati, a do 2007. rješili smo se svih dugovanja i Dinamo je postao respekatliban klub, prepoznatljiv u Europi. Mamić mi je osobno rekao da je posuđivao novac Dinamu, a svojom imovinom jamčio je pri podizanju Dinamovih kredita – rekao je Barišić.

- Bi li Dinamo opstao da nije bilo tog računa u Klagenfurtu? - upitao ga je Filip Glavaš, branitelj Zdravka Mamića.

- To mi je hipotetsko pitanje. Vjerojatno bismo tražili neko drugo rješenje - odgovorio je Barišić.

VIDEO Dubrava uz 'odsutne': Traže povratak uhićenih Boysa iz Atene